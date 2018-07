STJ deve julgar se HC de Lula pode ser analisado pelo TRF4

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defende que cabem recursos apenas à instância superior

O vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques, encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma petição defendendo que é a Corte que tem competência para julgar o habeas corpus (HC) do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento foi enviado na noite deste domingo (8), após impasse entre desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).



Na tarde de domingo, o desembargador federal plantonista do TRF4, Rogério Favreto, concedeu liminarmente liberdade ao ex-presidente. Em seguida, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, primeira instância, alegou que a decisão não teria validade, já que o caso anularia entendimento já proferido pela 8ª Turma, estando o plantonista também sem competência. O desfecho se deu após o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores Lenz, confirmar que o regimento impediria a liminar em um plantão.



Apresentando uma alternativa para solucionar o impasse, o procurador-geral sustenta que os pedidos de liberdade questionam sentença proferida pelo TRF4. Desta forma, possível reversão da decisão só poderia ser analisada por instância superior, neste caso, o STJ.



"Trata-se de conflito intestino ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, em tema da competência do Superior Tribunal de Justiça. Como a prisão fora determinada pelo colegiado da 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região – e já foi sujeita a controle do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – descabe sua impugnação em habeas corpus contra o juízo de primeiro grau [Sérgio Moro] que é mero executor de determinação do Tribunal Regional Federal da 4a Região", afirmou o procurador no documento.



Assim como o juiz Sérgio Moro, o procurador também defendeu que o desembargador plantonista não possui competência para decidir. "Desembargador Federal plantonista não possui atribuição para expedir ordem liminar em habeas corpus contra decisão colegiada da própria Corte, eis que a competência para esse tipo de impugnação é do Superior Tribunal de Justiça", escreveu.



Humberto Jaques defende ainda que a Polícia Federal não cumpra mandados que não tenham sidos julgados pelo STJ.