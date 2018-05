STJ determina prisão imediata de Carlos Cachoeira

O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, determinou nesta sexta-feira (4) a prisão imediata do contraventor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. O empresário cumpria pena em regime domiciliar desde 2016, após ter sido libertado devido às investigações da Operação Saqueador.

De acordo com a decisão do ministro, o recolhimento de Cachoeira à prisão deve ser de forma imediata. Caberá ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a execução dos autos, além da expedição do mandado de prisão. A decisão do ministro atende solicitação do Ministério Público Federal (MPF), uma vez que o processo já teve o trânsito em julgado da condenação em segunda instância.

Carlinhos Cachoeira foi condenado, no caso da Loterj, em 2013, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) a seis anos e oito meses de reclusão por corrupção.