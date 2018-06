STJ adia julgamento sobre restrição do foro privilegiado

O placar cresceu no sentido de restringir a prerrogativa de conselheiros dos tribunais de contas

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou pela segunda vez o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado. A sessão foi suspensa nesta quarta-feira (6) após pedido de vistas do ministro Felix Fischer.



A discussão é motivada pelo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitou a prerrogativa de parlamentares, condicionando a crimes cometidos no exercício do mandato e em função das atividades relacionadas ao cargo. A aplicação da regra também a casos relativos a governadores, desembargadores e outras autoridades, foi questionada em julgamento do STJ iniciado em 16 de maio.



A questão de ordem foi levantada pelo ministro Mauro Campbell. Para ele, o STJ deve seguir o entendimento do STF, limitando o foro apenas de parlamentares. Na ocasião, os ministros Maria Thereza de Assis Moura e João Otávio de Noronha discordaram, votando no sentido de que o STJ possa por iniciativa própria, aderir a algum tipo de restrição da prerrogativa, sem esperar por um posicionamento da Suprema Corte.



Na ocasião, Noronha defendeu que seja restrito o foro no caso de conselheiros de tribunais de contas. O julgamento foi suspenso com pedido de vistas do ministro Luis Felipe Salomão. Ao retomar o voto nesta quarta-feira, ele acompanhou o voto do ministro.



"Sendo a matéria referente à própria competência do STJ – naqueles casos de detentores de foro –, parece razoável supor que nenhum desses temas chegará à apreciação do STF se não houver deliberação por parte desta colenda Corte Especial, de modo a desafiar o recurso cabível, salvo se aprovada a súmula vinculante já proposta e a ser aludida oportunamente", disse Salomão.



A data para a retomada do julgamento ainda não foi marcada.



Despacho

Em maio, o ministro Salomão enviou uma ação contra o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, para a Justiça de primeira instância na Paraíba. Na decisão, ele aplicou o entendimento do STF sobre a ligação do crime ao cargo. Uma semana depois, o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, enviou um parecer ao STJ defendendo que a Corte permaneça com a competência de julgar e processar governadores.





Ao contestar o STJ, Mariz alegou que o STF não analisou outros cargos além do de parlamentares. Ele lembrou, inclusive, que durante o julgamento, o ministro Dias Toffoli sugeriu que a restrição do foro também atingisse outros cargos, mas a questão foi negada pelos magistrados. "Dessa forma, continua válida e inalterada a competência do Superior Tribunal de Justiça, a consequência sendo a tramitação dos autos perante este Tribunal da Cidadania", afirma o procurador no documento.