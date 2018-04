STF vota contra Lula, que pode ser preso em três semanas

Maioria dos 11 ministros do Supremo rejeita pedido da defesa e ex-presidente fica mais perto da prisão

Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram o pedido de habeas corpus preventivo feito pelo defesa do ex-presidente Lula (PT). A presidente da Corte, a ministra Cármen Lúcia, que foi a última a votar, desempatou o placar, que terminou em 6 a 5.



Com isso, o Supremo negou que o ex-presidente aguardasse em liberdade até que se esgotassem todos os recursos da sua condenação pelo caso do tríplex no Guarujá (SP).



Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância, punição agravada e confirmada em segunda instância– no caso, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.



A defesa de Lula recorreu ao STF por meio de um habeas corpus preventivo para evitar a prisão e o início do cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Os advogados argumentam que a Constituição só prevê a execução da pena após esgotados os recursos em todas as instâncias da Justiça.



Com o pedido negado, Lula poderá ser preso. Porém, sua detenção não ocorrerá imediatamente. Segundo especialistas, ainda há a possibilidade da defesa ingressar com embargos. O prazo para que isso seja feito no TRF-4 se esgotaria no dia 10 de abril. Depois dessa data ainda será feita a análise do recurso e não há prazo previsto para a publicação do resultado. A expectativa é que isso aconteça ainda neste mês de abril.



Veja como votou cada ministro:



O primeiro a votar foi o relator do caso, Edson Fachin, que também relata os processos da Operação Lava Jato no tribunal.



Ele rejeitou a concessão do habeas corpus - que é um instrumento constitucional usado quando o direito de locomoção de uma pessoa é ameaçado por uma autoridade, para coibir abuso de poder.



O segundo a falar, Gilmar Mendes, criticou o PT, mas foi favorável à concessão. O terceiro, Alexandre de Moraes, acompanhou o relator, deixando o placar em 2 a 1 contra Lula. Moraes foi contundente ao defender que a execução da pena não pode aguardar os recursos aos tribunais superiores e que o STJ não abusou de poder "em decidir com base em posição tradicional sobre execução provisória da pena".



O terceiro voto contra Lula veio do ministro Luís Roberto Barroso, que defendeu manter a decisão tomada em 2016.



A ministra Rosa Weber, que era a única incerteza sobre a votação, também negou o habeas corpus alegando que segue orientação do plenário de 2016 -na ocasião, no entanto, ela votou contra a prisão em segunda instância.



Já Dias Toffoli votou para que a prisão só possa ocorrer após decisão do STF, e não após decisão de segunda instância. Na prática, deixou o resultado em 5 a 2 contra Lula.



Depois foi a vez de Ricardo Lewandowski, alegando que prisão antes de todos os recursos esgotarem é "afronta à Constituição", seguiu Toffoli e deu terceiro voto a favor do petista.



O ministro Marco Aurélio Mello, o nono a votar, também emitiu parecer favorável ao petista. Com o voto, o placar ficou 5x4 contra Lula.



O penúltimo a votar, Celso de Mello, também foi favorável ao ex-presidente. Para ele, "prisão antes do trânsito em julgado terá sempre caráter cautelar". Seu voto, gerou um empate.



Por último, a ministra Cármen Lúcia seguiu o relator e contrariou a vontade da defesa do petista.