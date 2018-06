STF rejeita novo pedido de habeas corpus do ex-ministro Palocci

Ministro Edson Fachin afirmou que não há argumentações da defesa capazes de justificar nova análise

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou mais um habeas corpus do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci. Ele está preso há mais de dois anos no Paraná.



Palocci foi preso preventivamente em 26 de setembro de 2016 e continua na cadeia por determinação do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Para o magistrado, há risco de que o ex-ministro continue a cometer crimes ou atrapalhe as investigações de sua participação em desvios na Petrobras.



No pedido de liberdade, a defesa do ex-ministro afirmou que considerar que ele continuará a delinquir é "mera suposição". Argumentou também que ele não ocupa mais cargos públicos, não tendo mais condições de atuar contra as investigações.



Porém, na sua decisão, Fachin não entrou no mérito das razões para a prisão do ex-ministro, negando seguimento ao habeas corpus por questões processuais. Ele ressaltou que o plenário do STF já negou o pedido de liberdade de Palocci, em 12 de abril, e que não há argumentações da defesa capazes de justificar nova análise.





O advogado Alessandro Silverio, que representa Palocci no STF, disse que entrará com um agravo regimental contra a decisão de Fachin, o que pode levar a Segunda Turma a voltar a discutir a prisão do ex-ministro. Em paralelo, Palocci tenta emplacar um acordo de colaboração premiada, no qual revelaria diferentes negociatas entre empresários e o governo quando era ministro da Fazenda.



O ex-ministro já foi condenado por Moro a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele apelou à segunda instância, mas o processo ainda não foi julgado.