STF rejeita análise de HC do ex-ministro Antônio Palocci

Político está preso desde setembro de 2016; defesa questiona falta de condenação em segunda instância

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, em sessão plenária desta quarta-feira (11), que não vão apreciar o pedido de habeas corpus impetrado na Corte pelos advogados de defesa do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci. Seis ministros votaram pelo não conhecimento do pedido enquanto cinco votaram pela admissibilidade do recurso.



Para eles, o HC perdeu a validade por ter sido protocolado antes mesmo de o ex-ministro ter sido preso. O resultado pode embasar novas decisões dos ministros sobre prisões preventivas decretadas pelo juiz federal Sérgio Moro.



Durante sua manifestação aos ministros da Corte, o advogado de Palocci, Alessandro Silvério, destacou que a prisão do político "não se trata de prisão cautelar" ao sustentar que o ex-ministro está preso há 50 meses sem sequer ter sido condenado pela segunda instância. De acordo com ele, o ministro cumpre prisão preventiva como forma de antecipação da pena.



Entretanto, o ministro Edson Fachin, relator dos processos no âmbito da Operação Lava Jato no Supremo, alegou que a liberdade do réu pode comprometer a ordem pública: "O cenário revela a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração do crime", disse.



Durante a leitura do seu voto, Fachin ressaltou ainda que a superveniência da sentença após a decretação de prisão preventiva "produz realidade processual de maior amplitude em comparação com a formulada na impetração". De acordo com ele, assim que novas provas foram coletadas contra o ex-ministro da Fazenda, o HC impetrado no STF perdeu o contexto.



O mesmo entendimento foi destacado pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia. Ao declarar o não conhecimento do habeas corpus, a presidente afirmou que se posiciona desta forma desde que integrava a Primeira Turma do Supremo.



"Sempre voto no sentido de não conhecer quando a sentença apresenta novos fundamentos ou fatos que tenham sido apresentados de forma precária inicialmente", avaliou aos pares.



"Homem poderoso"

Já a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o Ministério Público Federal (MPF) reitera a necessidade de manter a prisão preventiva com a finalidade de manter a ordem e garantir a aplicação da lei penal. De acordo com Dodge, Palocci é um "homem poderoso, com conexão com homens poderosos, e, caso seja concedido o HC e ele seja liberado, pode influenciar no andamento da ação penal".





Dodge também alegou que Palocci continuou a movimentar valores depois de preso. A procuradora detalhou que entre janeiro de 2013 e março de 2017 foram aplicados R$ 7,6 milhões de Palocci, com resgaste posterior, e mais recentemente R$ 415 mil foram transferidos do plano de previdência privada para a sua família.



"Palocci foi condenado a 12 anos, e a prisão preventiva foi decretada na mesma condenação. A culpa do réu foi, portanto, confirmada. Mas havia também o perigo de o condenado continuar a lavar dinheiro", explicou a procuradora aos ministros, acrescentando que o mérito do HC deveria ser rejeitado pelo STF.



Concessão de ofício

O julgamento será retomado amanhã (quinta, 12) para que os ministros possam definir se vão expedir uma ordem de concessão ao ex-ministro.