STF receberá abaixo-assinado pela prisão em 2ª instância

Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot defendem o movimento nas redes sociais

A ONG Observatório Social pretende entregar um abaixo-assinado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (2), com o objetivo de pressionar o entendimento dos ministros favor da prisão em segunda instância . O manifesto ocorre dois dias antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que questiona a regra da execução prévia da sentença.



Até às 17h deste domingo (1), o abaixo-assinado online somava 36,4 mil assinaturas. O procurador da República Deltan Dallagnol divulgou a iniciativa em perfil do Twitter, e afirmou que a regra é essencial para a Operação Lava Jato. "4ª feira é o dia D da luta contra a corrupção na #LavaJato. Uma derrota significará que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos, por todo país, jamais serão responsabilizados, na Lava Jato e além. O cenário não é bom. Estarei em jejum, oração e torcendo pelo país", afirmou.



O ex-procurador Geral da República, Rodrigo Janot, também promoveu o movimento na rede social. Ao compartilhar noticiário sobre o tema, ele chamou a participação dos seguidores. "Vamos nos mobilizar? O momento é grave e importante", escreveu.



O Fórum Nacional de Juízes Criminais (FONAJUC) também divulgou nota apoiando a mobilização. De acordo com o comunicado, o fim da prisão em segunda instãncia seria "consolidar a situação de impunidade e o estímulo da prática criminosa no país".



Entenda o caso

A Corte julgará na quarta-feira (4) o habeas corpus que tenta impedir que Lula seja preso em segunda instância. A defesa pede que a execução da sentença se dê apenas após o esgotamento dos recursos pelos tribunais superiores. Como justificativa, os advogados alegam que a regra de prisão prévia fere o princípio da presunção de inocência, e destacam que o petista é pré-candidato à Presidência da República. A legislação permite a candidatura de ficha suja por meio de liminar.



A princípio, apenas o caso de Lula será julgado, sem dar efeito que atinja outros condenados. Contudo, a discussão do tema deve apontar o posicionamento dos ministros sobre a regra, que está sob expectativa de uma possível reavaliação, reivindicada por partidos e até mesmo por ministros do Supremo. A regra foi aprovada em 2016 por 6 votos a 5. Desde então, há possível mudança de posicionamento, já que houve alteração na composição da Corte, além da reconsideração da regra por alguns magistrados.



O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Consta na denúncia o recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, como forma de propina paga pela construtora OAS. A sentença foi proferida em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre. Pela jurisprudência atual, o ex-presidente seria preso após o julgamento dos embargos pelo tribunal gaúcho, negados na última segunda-feira (26). A detenção ficou impedida por liminar provisória concedida pelo STF, com efeito até a sessão desta quarta-feira.