STF prorroga inquérito que investiga Temer

O ministro Luís Roberto Barroso prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura o Decreto dos Portos

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem prorrogar por mais 60 dias do inquérito que apura chamado Decreto dos Portos. O presidente Michel Temer é um dos investigados no caso, com a suspeita de favorecer empresas do setor em troca de propina.



A decisão atendeu a pedido da Polícia Federal e é a segunda prorrogação do inquérito. A primeira foi aceita em fevereiro, também por 60 dias. Os investigadores entenderam que há necessidade de mais tempo para analisar a quebra de sigilo bancário de Temer, aprovado em março.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer favorável à prorrogação, alegando que ainda há diligências a serem realizadas antes da conclusão.



O inquérito apura suposto esquema de propina que envolveu um decreto assinado pelo presidente que ampliou o prazo de concessões para empresas que atuam em portos. Um acordo com a empresa Rodrimar, que atua em Santos, teria gerado o suposto pagamento ilícito. Além de Temer, são investigados no mesmo inquérito o ex-deputado e assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures e os empresários Antônio Celso Grecco e Ricardo Mesquita.



Reação

Em entrevista à CBN ontem, logo após a decisão a decisão de prorrogação, Temer afirmou que não há prova de qualquer irregularidade. "É como fazer um inquérito sobre um assassinato que não tem cadáver", afirmou o presidente na ocasião.



Em pronunciamento feito na sexta-feira (27), Temer chegou a ironizar as sucessivas prorrogações do inquérito. "O primeiro prazo, parece que foi em 90 dias, chegou-se ao nonagésimo dia, e nada se apurou. Ao contrário, o que se apurou é que não houve nenhuma ilicitude. O objeto central do inquérito, não se corporificou. O que se fez? Pediu-se mais 60 dias", disse. Para ele, o trâmite visa "deixar o presidente da República em uma situação de incômodo institucional", com "maiores repercussões" nacionais e internacionais.