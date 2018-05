STF prepara contratação de escolta armada para Fachin

O edital de licitação foi publicado nesta segunda-feira (14) e cobrirá um período de dois anos e meio

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta segunda-feira (14) um edital de abertura de licitação para contratar seis seguranças armados para reforçar a segurança do ministro Edson Fachin. A escolta atuará na residência do magistrado, em Curitiba.



No final de março deste ano, Fachin comentou durante uma entrevista que recebe ameaças. Após o relato, a presidente do STF, Cármen Lúcia, afirmou que tomaria as medidas que fossem necessárias para garanir a segurança do ministro. O magistrado é o relator de processos no âmbito da Operação Lava Jato.



O texto do edital detalha que o serviço deve ser realizado por 30 meses. A contratação está estimada em R$1,6 milhão. Os agentes cuidarão não só na residência, mas também atuarão nas imediações da casa, observando a movimentação de carros e pessoas do local.



Todos os ministros do Supremo possuem escolta em trajetos e residência. Fachin já possuia seguranças em casa. O número total de agentes que integram as equipes não é divulgado pelo Supremo.