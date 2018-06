STF nega recurso e determina cumprimento da pena do senador Ivo Cassol

20.06.2018 13:18

Senador licenciado vai cumprir pena alternativa, de prestação de serviços à comunidade, e pagar multa de mais de R$ 200 mil

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta quarta-feira (20), o recurso do senador licenciado Ivo Cassol (PP-RO) e determinou a execução imediata da pena a qual o parlamentar foi condenado. O político era acusado de fraudar licitação e recebeu pena de quatro anos em regime aberto.



Cassol deverá cumprir pena alternativa, de prestação de serviços à comunidade, além de pagamento de multa de R$ 201.817,05. Por meio de nota, o senador disse que está pronto para "cumprir a decisão de cabeça erguida".



O Supremo condenou o parlamentar, com base no voto da relatora Cármen Lúcia, em 2013. Na ocasião, ele se tornou o primeiro senador a ser condenado pela Justiça desde a Constituição de 1988. A aplicação da pena, entretanto, vinha sendo postergada devido à demora em julgar o recurso de Cassol.



Recursos

Em 2013, Cassol tinha sido condenado a 4 anos, 8 meses e 26 dias de prisão em regime semiaberto – além do pagamento da multa de mais de R$ 201 mil. Porém, em um recurso de 2017, os ministros do STF modificaram a pena para quatro anos de detenção, com prestação de serviços à comunidade e o pagamento da multa.



Na decisão desta quarta-feira, a Corte manteve a mesma pena de 2017. O relator do caso, ministro Dias Toffoli, considerou que era "nítido o propósito" de Cassol de rediscutir o mérito da ação penal, para obter um novo julgamento da causa.