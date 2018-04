STF marca julgamento de Aécio Neves

De acordo com a denúncia, o senador teria recebido R$ 2 milhões em propina de Joesley Batista; análise acontece no próximo dia 17

O presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, marcou para o próximo dia 17 deste mês o julgamento sobre o recebimento da denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB). O inquérito é resultado da delação do empresário Joesley Batista, da JBS.



De acordo com a denúncia, Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça. O processo estava parado no STF há mais de 10 meses.



Na época da delação, Aécio negou as acusações ou qualquer irregularidade no dinheiro recebido. Segundo ele, o montante recebido não era propina e sim um empréstimo pessoal, sem nenhuma contrapartida em favor de Joesley Batista.



Também são alvos da mesma denúncia a irmã do senador, Andrea Neves, o primo dele, Frederico Pacheco, e Mendherson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella (MDB) flagrado com dinheiro vivo. Todos foram acusados de corrupção passiva.