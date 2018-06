STF marca data de julgamento de Gleisi Hoffmann

O julgamento da ação penal da Lava Jato contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e seu marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, já tem data para acontecer: a próxima terça-feira (19).

O casal é réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e será julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). No processo, os dois são acusados de receber R$ 1 milhão para a campanha da senadora, em 2010. O recurso teria sido desviado de contratos da Petrobras, conforme delação premiada do doleiro Alberto Youssef. O empresário Ernesto Klueger, que teria transportado dinheiro vivo, também é réu.

Em novembro passado, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação do casal e o pagamento de R$ 4 milhões de indenização aos cofres públicos, à guisa de indenização.

Trata-se da ação penal da Lava Jato que chega a julgamento final no Supremo, após mais de quatro anos desde o início da operação. A primeira foi a do deputado Nelson Meurer (PP-PR), que foi condenado no mês passado a 13 anos e noves meses de prisão em regime fechado, também por corrupção e lavagem de dinheiro.

Defesa

Em nota, a senadora disse recebido a notícia com serenidade, mas alega ter sido "injustamente denunciada, sem qualquer prova ou indício de crime".

Ao Destak, os advogados de Gleisi e Paulo Bernardo dizem esperar um "julgamento técnico isento".





*Com informações da Agência Brasil