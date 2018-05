STF mantém decisão que validou filiações da Rede em 2015

Na época, a filiação a novos partidos podia ser considerada justa causa para punição

Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (9) manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que validou as filiações ao partido Rede Sustentabilidade em 2015. Na época, mudanças na legislação tumultuaram a criação da legenda.



Quando o partido foi registrado, em setembro de 2015, a legislação eleitoral permitia que políticos trocassem para uma legenda recém-criada sem punição, desde que respeitando o prazo de 30 dias. Contudo, sete dias após o surgimento da sigla, o Congresso Nacional aprovou lei prevendo até a perda do mandato para quem se desfiliasse por este motivo.



Em resposta, a Rede ingressou junto ao STF uma ação que questiona a constitucionalidade da norma, alegando que teria o direito de receber os parlamentares. Barroso concordou com a tese e a decisão beneficiou também outras legendas que estavam na mesma situação, o Partido Novo e o Partido da Mulher Brasileira.



Caso o Supremo revertesse o entendimento nesta tarde, a decisão significaria a perda do mandato do senador Randolfe Rodrigues (REDE-PE) e Alessandro Molon (PSB) - ex-REDE, que trocaram de sigla na época.