STF decide que delegados podem firmar delação premiada; veja os critérios

"A polícia [delegados] propõe, o Ministério Público opina e o juíz define", resumiu o ministro Luís Roberto Barroso

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal(STF) votaram nesta quarta-feira (20) pelo direito de delegados firmarem acordo de delação premiada. Todos os magistrados entenderam que a atribuição é constitucional, mas divergiram sobre os critérios.



O caso chegou ao Supremo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). É questionada a iniciativa da Polícia Federal para fechar o acordo e propor diretamente ao juiz a concessão de perdão judicial a investigado. Para ele, deve competir apenas aos procuradores dirigir a investigação criminal e dar encaminhamento quanto às proposituras da ação penal.



A maioria dos ministros entenderam que os delegados podem solicitar as colaborações, desde que isso não interfira nas prerrogativas do Ministério Público - como, por exemplo, o não oferecimento de denúncia, perdão judicial ou redução de 2/3 (dois terços) da pena.



Os casos que tiverem interferência deve ter obrigatoriamente uma manifestação prévia da PGR - o órgão, no entanto, não possui poder de decisão. Durante a discussão, o ministro Luís Roberto Barroso resumiu o entendimento da maioria. "A polícia [delegados] propõe, o Ministério Público opina e o juíz define", disse.



A definição compreende o voto do relator, Marco Aurélio Mello. Divergiram apenas, em parte, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli.



Manifestações

Na véspera da votação, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) divulgou nota defendendo a atribuição de delegados nas delações, alegando a importância do trabalho pericial. "Independentemente do órgão que firme o acordo, é importante assegurar que os fatos narrados pelos delatores sejam comprovados materialmente por meio da perícia oficial, que é o único corpo profissional científico submetido à obrigação legal de ser isento e equidistante das partes do processo", consta na nota, assinada pelo presidente, Marcos Camargo.



Para a associação, trata-se de dar segurança jurídica à colaboração. "A ausência de comprovação material dos depoimentos pode fazer com que os magistrados não tenham os elementos para proferir sentenças condenatórias ou para formar convicção sobre a inocência dos acusados. Além disso, a falta de comprovação de algumas delações tem motivado o questionamento e até a anulação de acordos", escreveu.



O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Edvandir Felix de Paiva, também comemorou a decisão. "Não haveria porque retirar da Polícia Federal um dos mais importantes instrumentos de investigação, expressamente previsto pelo legislador. Agora não existem mais motivos para haver rusgas entre as instituições nesse sentido", afirmou em nota.