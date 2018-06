STF julgará pedido de anulação de escutas de Lula

Os áudios foram gravados na época em que a então presidente Dilma Rousseff cogitou indicar o petista ao cargo de ministro

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar um recurso ingressado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pede a anulação de áudios gravados entre ele e autoridades e que foram anexados em ações da Lava Jato. As gravações estão nos processos sobre o triplex e o sítio de Atibaia. A data do julgamento ainda não foi divulgada.



Um dos áudios interceptados já chegou a ser anulado pelo então relator da operação no STF, Teori Zavascki. Trata-se da gravação entre Lula e a então presidente da República, Dilma Rousseff, em 2016, na qual conversavam sobre o termo de posse de ministro da Casa Civil. A nulidade foi justificada sob a alegação de que a análise não poderia ser feita pelo Sérgio Moro, pois envolvia cargos com foro privilegiado.



No recurso, os advogados pedem que todo o conteúdo perca a validade afirmando que Moro teria invadido a competência do Supremo. Ainda em 2017, Fachin já havia se manifestado contra o pedido. "A mera captação de diálogos envolvendo detentor de prerrogativa de foro não permite, por si só, o reconhecimento de usurpação da competência da Corte. Indispensável, em verdade, o apontamento concreto e específico da potencial aptidão da prova de interferir na esfera jurídico do titular da referida prerrogativa", escreveu no voto.



Em julgamento anterior, Lewandowski também já tomou decisão sobre os áudios. Ainda em 2016, o ministro entendeu que os áudios deveriam ficar com Moro, desde que sob sigilo.



Processos

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá. A investigação apontou que houve favorecimento ilícito no recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, pela construtora OAS. Além disso, a empresa teria custeado o armazenado de bens do ex-presidente sem qualquer cobrança. A propina total seria de R$3,7 milhões.



O ex-presidente também é réu no processo que envolve o Sítio de Atibaia. A denúncia foi recebida em agosto de 2017 e está atualmente na fase de oitivas com testemunhas de defesa. Segundo as investigações, o grupo Odebrecht e o Grupo OAS teriam pago vantagem indevida ao ex-Presidente por meio das reformas no sítio, atribuído a ele.