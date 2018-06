STF forma maioria pela suspensão do voto impresso

O Supremo julga pedido da PGR pela derrubada da lei que instituiu as impressões

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela suspensão do voto impresso nas eleições de outubro deste ano. Em julgamento iniciado às 14h desta quarta-feira (6), ministros julgam ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que questiona a legalidade da norma.



Até às 18h40 votaram contra a impressão do voto os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Para eles, a lei, aprovada pelo Congresso Nacional em 2015, é inconstitucional por ferir o sigilo do voto.



O relator, Gilmar Mendes, apresentou parecer pela implantação do voto impresso de forma gradual, conforme foi regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Durante o anúncio de seu entendimento, ele ironizou questionamentos de movimentos que fazem campanha contra o voto impresso na internet ressaltando o sigilo. "Há uma ideia de que a votação toda ela hoje é fraudada e que o eleitor vai ter o voto impresso e vai levar para casa. Vai colocar no bolso e vai colocar para casa. E daqui a pouco farão uma apuração particular. Quer dizer, vende-se um tipo de ilusão que beira ou já ultrapassou o limite do ridículo", disse.



De acordo com o regulamento do TSE, a implantação das impressões não mudaria o procedimento do voto. A papel não seria entregue ao eleitor, e sim aos auditores responsáveis pela contagem dos votos. O usuário poderia visualizar a impressão, mas o papel ficaria em um "espaço inviolável" no qual apenas técnicos teriam acesso.



Regulamentação

Apesar do voto impresso ainda estar sob questionamento judicial, o TSE já aprovou regulamento e encaminhou a compra dos equipamentos, em um valor de R$ 57,4 milhões. Conforme a norma da corte eleitoral, serão adquiridas inicialmente, 30 mil módulos, com implantação gradual.



A empresa fornecedora, CIS Tecnologia, tem até o dia 10 de setembro para entregar todos os equipamentos contratados. Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) definirem, no período de 23 de julho a 31 de agosto, as seções eleitorais que receberão os equipamentos. A implementação em todas as urnas será gradual.



Urna violada

A Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF) participou do julgamento defendendo o voto impresso. Durante sustentação oral, o advogado Almeida Malta, que representou a entidade, destacou o resultado de testes feitos por técnicos e que identificaram vulnerabilidade na urna.



"A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazer ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso, conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda - e o que é mais grave - recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto. E portanto, conseguiram identificar qual era o primeiro, o segundo, o terceiro voto de cada um dos eleitores", afirmou.



Ainda segundo Malta, os peritos não são contra a urna eletrônica. "Os peritos criminais não estão aqui para um retrocesso, os peritos criminais reconhecem, com certeza, os grandes avanços que foram conquistados pela urna eletrônica", disse. Seguno ele, trata-se de aprimoramentos. "A impressão do registro de voto não é um adeus ao voto eletrônico. Um voto eletrônico, apenas com mais um mecanismo de auditoria", disse.