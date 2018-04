STF empurra decisão de prisão em segunda instância

Especialista avalia que decisões da Corte têm ganhado cunho político e que pressões externas influenciam ministros

A possível reversão do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), definido em 2016, sobre o início do cumprimento das penas a partir da condenação em segunda instância ficou mais distante. Na última quarta-feira (25), o PEN solicitou a retirada da liminar que defendia uma nova discussão.



Na terça-feira (24), outra oportunidade de retomar o debate foi perdida. O ministro Marco Aurélio de Mello deixou para que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, decida quando pautar as liminares. Como a presidente da Corte já demonstrou sua resistência em discutir o tema, a expectativa de que presos pudessem ser beneficiados tende a ficar mais distante.



A revogação da jurisprudência em questão poderia beneficiar presos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já detido, e outros que aguardam a execução da pena, como o ex-ministro José Dirceu (PT) e o ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB).



Entretanto, a fim de evitar "desgastes" entre os membros do tribunal, Marco Aurélio preferiu não debater o assunto. Para o especialista em processo penal Levy Magno, a questão foi apenas política. "Tudo o que for mexido nessa área pode gerar problema. Vai passar a conotação de que a decisão é tomada para beneficiar um ou outro", afirma.



A expectativa é que o tema seja retomado a partir de setembro, quando Cármen Lúcia entrega a presidência do STF para Dias Toffoli - ministro que já se manifestou de maneira favorável à mudança do cumprimento da pena.



Magno diz ainda que a pressão da sociedade influencia membros da Corte: "Ela entende que soltar é proteger. Não dá para discutir questão jurídica com essa tensão".



Chances de Lula

As chances de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar a prisão, porém, ainda não se esgotaram. No próximo dia 4, os ministros da Segunda Turma do STF realizarão um julgamento eletrônico para tentar derrubar a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que condenou o petista a 12 anos de prisão.



O relator, ministro Edson Fachin, defende a continuidade da condenação. Mas a maioria dos ministros da Turma é contra a regra de prisão em segunda instância, o que pode reverter o quadro.