STF deve julgar pedido de liberdade de Lula em agosto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin aceitou petição dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No fim da noite de segunda-feira (25), ele enviou o pedido de liberdade feito pela defesa para julgamento no plenário da Corte.

Os defensores haviam pedido que o ministro reconsiderasse a negativa à análise do caso, definida na sexta-feira (22) após recusa do TRF-4 de levar o recurso para julgamento do STF. A defesa também pretendia que a questão fosse julgada pela Segunda Turma do tribunal, presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Com a decisão de Fachin, o caso deverá ser julgado somente em agosto, após o recesso de julho.O plenário fará as duas últimas sessões antes do recesso esta semana, e as pautas já foram definidas.



Lula está preso há dois meses, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O petista foi sentenciado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex em Guarujá (SP). O processo faz parte da Operação Lava Jato.