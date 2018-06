STF decide suspender o voto impresso

Por 8 a 2, os ministros entenderam que as impressões violam o princípio do sigilo do voto

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (6) conceder liminar para suspender a impressão do voto nas eleições de outubro deste ano. Os julgamento analisou ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que apontou a norma como inconstitucional por ferir o princípio do sigilo do voto.