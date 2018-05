STF nega ampliar foro para ações por improbidade administrativa

Ao retomar a votação nesta quinta-feira (10), Barroso se manifestou contra o pedido, afirmando que não há "lacuna constitucional" para a ampliação do foro. Acompanharam seu entendimento os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandoski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Marco Aurélio Mello, Luiz Fuz e Cármen Lúcia.



O placar fical ficou de 9 a 1. O falecido ministro Teori Zavaski havia votado à favor da proposta em 2014. O magistrado Alexandre de Moraes, que ocupa a vaga, não participou do julgamento devido ao voto dado por Zavaski.



Restrição

Recentemente, o STF restringiu o foro privilegiado de parlamentares. Os ministros entenderam que a prerrogativa só vale para crimes cometidos durante o mandato e relacionadas às funções do cargo. Na muda para as demais autoridades que possuem foro, como promotores, conselheiros de tribunais de contas, ministros de estado, juízes, entre outros.



O chamado "foro privilegiado" é uma prerrogativa que determinadas autoridades que ocupam cargo público tem para serem julgadas diretamente por instância superior. A regra foi inserida na legislação brasileira com o entendimento de que o STF seria mais adequado por estar mais distante das políticas regionais, ao contrário dos juízes estaduais. Contudo, criticas se instalam sobre a morosidade no trâmite do processo, que por vezes prescreve aguardando análise.

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) negou nesta quinta-feira (10) o pedido de incluir casos de improbidade administrativa entre os processos com prerrogativa de foro privilegiado. Com isso, esse tipo de denúncia ficará sob a responsabilidade da primeira intância da Justiça.A improbidade é caracterizada por ações ou omissões praticadas por agentes públicos que causam prejuízo aos cofres públicos. Estão entre os casos o superfaturamento de licitações e o enriquecimento ilícito. A infração não possui natureza criminal e não é considerada para foro privilegiadoO pedido para ampliar o foro para casos de improbidade partiu de ação movida pelo ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, sobre processo no qual é réu por suposta irregularidade durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O julgamento foi iniciado em 2014, mas foi suspenso após pedido de vistas do ministro Luís Roberto Barroso.