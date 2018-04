STF decide sobre habeas corpus de Lula nesta quarta (4)

Suprema Corte se reúne nesta tarde para analisar recurso; Lula poderá ser preso se ministros rejeitarem pedido

O Supremo Tribunal Federal (STF) dá sequência nesta quarta-feira (4), às 14h, à votação do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento, iniciado dia 22 de março, coloca em jogo não apenas a prisão do petista – com impacto nas eleições –, mas também a regra de execução de sentença em segunda instância, que pode atingir outros réus.



Na prática, os advogados tentam adiar a prisão de Lula contando com a chance de mudar a sentença com recursos em tribunais superiores. O habeas corpus questiona a regra aprovada pelo STF em 2016, que decidiu que condenados em segunda instância devem começar a cumprir pena.



Os advogados alegam que a jurisprudência fere o princípio da presunção de inocência. A condenação de Lula foi proferida em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), fixada em 12 anos e um mês. De acordo com a denúncia, o político recebeu apartamento triplex no Guarujá como forma de propina da construtora OAS.



Pela regra atual, Lula seria preso com a rejeição dos últimos recursos no TRF4. Uma liminar no STF impede a detenção até que o habeas corpus seja julgado. A princípio, o STF votaria hoje apenas o caso de Lula, sem efeito que atinja outros condenados. Contudo há pressão por parte de advogados e até outros ministros para que a jurisprudência seja reavaliada.



A expectativa de alguns especialistas é de que a Corte vote a ação e não o habeas corpus. Em 2016 a prisão em segunda instância foi aprovada por 6 votos a 5, mas alguns minitros alteraram a composição da Corte e outros mudaram de opinião. Ontem, houve protestos registrados em 23 estados e no Distrito Federal favrável à prisão em 2ª instância.