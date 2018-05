STF considera greve ilegal e concede liminar para uso das forças policiais

O relator, ministro Alexandre de Moraes, aprovou a cobrança de R$ 100 mil por hora a quem descumprir a norma

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, concedeu nesta sexta-feira (25) uma liminar que autoriza o uso das Forças Armadas para a desobstrução das rodovias no país e também a cobrança de multa por hora de descumprimento por parte das entidades. A decisão atende a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).



"Autorizo que sejam tomadas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais, ao resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas rodovias do país", diz o documento.



O ministro pontua ao longo do texto as formas de bloqueio que estão proibidas, como a obstrução de acostamentos ou "quaisquer trechos das rodovias".



O magistrado deixa expresso que a liberação poderá ser feita com o uso da força. "O desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, garantindo-se, assim, a trafegabilidade; inclusive com auxílio, se entenderem imprescindível, das forças de segurança pública, conforme pleiteado (Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Força Nacional)", escreveu.



Multa

Foi fixada multa de R$100 mil reais por hora e R$10 mil por dia de descumprimento da ordem. O valor foi sugerido pela AGU no pedido feito ao Supremo. O pagamento será cobrado não só para as entidades, mas também aos próprios caminhoneiros.



"[Para] a aplicação das multas pleiteadas [na decisão] estabeleço responsabilidade solidária entre os manifestantes/condutores dos veículos e seu proprietários, sejam pessoas físicas ou jurídicas", afirma Moraes.



A liminar suspende os efeitos de qualquer decisão que tenha sido proferida no país à favor do ato dos caminhoneiros. A medida, que já está em vigência, ainda precisa ser votada pelo Plenário do STF para continuar a valer. Ainda não há previsão oficial para esta deliberação. Até lá, entidades serão cobradas.



Uso da força

O anúncio do uso das Forças Armadas para liberar as rodovias foi feito nesta manhã pela Presidência da República. Na ocasião, Michel Temer afirmou que é uma "minoria radical" que está bloqueando as estradas. "Não vamos permitir que hospitais sofram com falta de seus insumos para salvar vidas (...) Quem agiu de maneira radical está prejudicando a população e será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação vamos garantir o abastecimento o acordo está selenato e compreendê-lo naturalmente é melhor alternativo por tanto o ver no espelho e confia e cada caminhoneiro cumpra seu papel".



Essa foi a primeira manifestação de Michel Temer desde o começo da crise do desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Ontem, enquanto os ministros negociam com os representantes da categoria, Temer estava no Rio de Janeiro entregando carros para o conselho tutelar. Ele, em nenhum momento, havia se manifestado sobre os problemas causados pela greve.