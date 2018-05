STF decide restringir o foro privilegiado; entenda o que muda

Apenas deputados e senadores tiveram mudança na prerrogativa

Deputados federais e senadores só poderão ser julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se a denúncia for referente a crimes cometidos durante o mandato e em razão das funções do cargo. Este foi o entendimento decidido pela Corte em votação concluída nesta quinta-feira (3), que restringiu o foro privilegiado dos parlamentares.



O chamado "foro privilegiado" é uma prerrogativa que determinadas autoridades que ocupam cargo público tem para serem julgadas diretamente por instância superior. A regra foi inserida na legislação brasileira com o entendimento de que o STF seria mais adequado por estar mais distante das políticas regionais, ao contrário dos juízes estaduais. Contudo, promotores criticam, afirmando que grande parte dos casos acabam prescrevendo aguardando análise.



Os ministros mudaram a regra ao analisar uma ação que questionava a possibilidade de mudança de jurisdição após o fim do cargo, o que causava lentidão nos processos. O ministro Dias Toffoli chegou a defender o fim do foro para qualquer tipo de cargo, mas o caso em questão tratava apenas da prerrogativa dos parlamentares e não foi aceito. Não há alteração para outras autoridadades como promotores, magistrados e presidentes.



O julgamento sobre a restrição do foro começou em maio de 2017 e foi suspenso duas vezes. A votação foi retomada nesta quarta-feira (2) e finalizada nesta quinta-feira, com o último voto, de Gilmar Mendes. No placar final, os 11 ministros defenderam a restrição do foro de parlamentares, mas houve divergências. Quatro ministros defendiam que qualquer tipo de crime, independentemente da ligação com o cargo, fosse de competência do STF.



O que acontece agora

Conforme a proposta aprovada, do relator Luís Roberto Barroso, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não poderá mais ser alterada caso o réu mude de cargo.



Os ministros analisarão caso a caso quais os processos sobre parlamentares que tramitam atualmente no STF devem ser destinados para instâncias regionais ou continuar na Corte por estar em estado avançado.