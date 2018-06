STF concede habeas corpus a Eduardo Cunha

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpos em favor do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ), preso desde 2016 na Operação Lava Jato.

A decisão derruba uma prisão preventiva da 14ª Vara de Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em ação que investiga recebimento de propina em troca de favorecimento às empresas Odebrecht e OAS, nas obras do estádio Arena das Dunas, para a Copa 2014.

Cunha, porém, seguirá presos em função de outros mandados de prisão. O ex-deputado foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão pela Justiça Federal de Brasília por envolvimento em fraudes em empréstimos da Caixa.





E a Justiça Federal do Paraná o condenou a 15 anos e 4 meses de reclusão por receber propina sobre contratos da Petrobras para exploração de petróleo em Benin, na África.