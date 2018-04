Acompanhe o julgamento ao vivo:





repercussão geral

Celso de Mello: "Os julgamentos do poder judiciário proferidos em ambiente de serenidade, como bem destacou [Cármen Lúcia] em pronunciamento anteontem, não podem deixar se contaminar por qualquer que seja o sentido pretendido de juízos paralelos resultantes de manifestações da opinião pública que objetivem condicionar o posicionamento de magistrados".Celso de Mello afirma que o STF tem a responsabilidade de assegurar "a garantia efetiva de que os direitos e liberdade jamais serão ofendidos".O ministro Celso de Mello inicia o voto.Cármen Lúcia esclarece que o habeas corpus foi colocado primeiramente por força constitucional, pela iminência da prisão de Lula. Em seguida, encerrou o questionamento da defesa chamando o voto de Celso de Mello.O ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio comentam o pedido do advogado.Marco Aurélio lembra que chegou a recomendar que as ADCs fossem votadas, pela necessidade de avaliar o tema. "O único risco é acharem que sou petista", afirmou.O advogado de Lula, Roberto Batochio, pede a palavra para destacar que há um pedido para que a prisão de Lula fique impedida até que o STF analise as ADCs que questionam a jurisprudência da execução da pena em segunda instância.Marco Aurélio concede o habeas corpus. O placar fica em 5 a 4, a maioria pela prisão prévia de Lula.Marco Aurélio cita os precedentes do STF sobre a prisão em segunda instância, destacando os argumentos contrários.O ministro Marco Aurélio diz que reconhecer a presunção de inocência não se trata de defender corruptos. "Ninguém é a favor da corrupção. A sociedade chegou ao ponto de estar indignada". Segundo o magistrado, a sociedade "fuzilaria todos os acusados".Marco Aurélio critica a interpretação da Constituição, afirmando que enquanto outras democracias valorizam a presunção de inocência, "no Brasil, não. Presume-se que todos sejam salafrários até que se prove o contrário".Marco Aurélio destaca que a presunção de inocência foi reconhecida como direito "natural" e "inalienável".Marco Aurélio lembra regra de que "ninguém será preso se não por flagrante delito" ou "por ordem escrita e fundamentada". Ele critica a decisão da condenação de Lula, e repete a regra. "Friso: que por ordem escrita e fundamentada, e não pelo automatismo".Na fala, ele concorda com o argumento da defesa, de que os desembargadores do TRF4 entenderam a prisão em segunda instância como "automática" e não como "possível".- Marco Aurélio Mello inicia o voto.Lewandowski concede o habeas corpus. O placar fica em 5 a 3, a maioria pela prisão prévia de Lula.O ministro acata o pedido da defesa, de que o ex-presidente deve cumprir a pena após esgotados os recursos nos tribunais superiores. Ao contrário de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que defendem a prisão após análise do processo pelo STJ.- Lewandowski afirma que não se trata apenas de conceder um benefício específico de Lula mas sim de conceder a presunção de inocência de todas as pessoas julgadas sob pena de "irreparável" decisão.O ministro Lewandowski afirma que a presunção de inocência é uma das mais importante salvaguardas dos cidadãos, considerando o "congestionado" e "disfuncional" judiciário brasileiro.Lewandowski comenta a ampliação da condenação de Lula no TRF4 [de nove anos para 12 anos e um mês] e posterior negativa de recurso no STJ alegando que a execução da sentença segue entendimento do Supremo. O ministro diz que a decisão do TRF seguiu na verdade uma súmula regional, e lê a integra do texto."Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário", leu a súmula.Lewandoski afirma que "essas duas cortes [TRF4 e STJ] não fundamentaram a sua decisão".Lewandowski diz que alguns colegas acreditam que o artigo que trata da culpabilidade em transitado em julgado trata-se de uma "perfumaria jurídica" que "foi colocado no texto constitucional como um enfeite". O magistrado discorda do posicionamento. "Não existem expressões ociosas na Carta Magna", acrescentou.Lewandowski inicia o voto.Toffoli defere parcialmente o habeas corpus. O placar fica em 5 a 2, com maioria pela prisão prévia de Lula.Para o ministro, o ex-presidente deve começar a cumprir pena após a análise do STJ.Toffoli retoma o voto, destacando o acúmulo de recursos previstos na lei.Marco Aurélio e Toffoli discutem sobre a possibilidade de habeas corpus para barrar a execução da sentença.- Toffoli afirma que deve ser evitado "o uso abusivo e protelatório de recursos".Toffoli lembra que já de posicionou na Turma, em colegiabilidade, que a execução da sentença pode ser feita sem aguardar a análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ).- Toffoli retoma o voto afirmando que é importante o diálogo sobre a culpabilidade.- Lewandowski e Barroso interrompem o voto e discutem sobre a revisão de decisões de instâncias inferiores, sendo o habeas corpus uma ferramenta de solução.Lewandowski destacou que em levantamento realizado, foi registrado que o STF aceitou 22,5% dos habeas corpus nos últimos 15 anos.Barroso afirmou que não se justifica a mudança de uma jurisprudência com base em uma chance mínima de revisão.Toffoli retoma o voto afirmando que adeve ser considerada na interpretação da culpabilidade no trânsito em julgado [no esgotamento dos recursos].Marco Aurélio volta a interromper, afirmando que a prisão provisória é prevista em qualquer fase do processo, quando fundamentado.Toffoli volta a proferir o voto e afirma que o STF entende que a prisão deve ser fundamentada.Marco Aurélio pede a palavra para questionar Dias Toffoli. "É possível sanção sem a culpa estar celada?", perguntou. Toffoli afirmou que chegaria a este ponto em seguida.Dias Toffoli cita que "as normas e os princípios incidem no campo normativo, não brigam entre si". Em seguida, se refere ao artigo que afirma que a culpabilidade se dá após o trânsito em julgado.Dias Toffoli: "Não há uma decisão certa e uma errada".Dias Toffoli elogia os votos dos ministros, mas afirma que vai divergir em parte.Dias Toffoli afirma que em dois anos e quatro meses, as audiências de custódia realizadas no país resultaram na liberação de 45% dos presos em flagrantes. Em números, cerca de 166 mil detentos do total de 259 mil estavam presos sem fundamento. Entre aqueles que foram soltos, 12 mil abriram investigação para apurar tortura durante as abordagens.O ministro Dias Toffoli dá início ao voto. Nas primeiras palavras, o magistrado elogia o voto de Rosa Weber (que votou contra o habeas corpus), dando ênfase a "técnica", pois não era possível deduzir o posicionamento até a conclusão.Luiz Fux vota contra o habeas corpus. O placar fica em 5 a 1 pela prisão prévia de Lula.Luiz Fux: "O respeito a própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário. Uma instituição que não se respeita nao pode usufruir do respeito dos destinatários dos direitos".O ministro segue criticando os argumentos da defesa. Fux destaca que o entendimento do STF de que "a presunção de inocência não inibe a execução provisória da pena" já está sendo aplicada em todo o país.De acordo com Fux, a presunção de inocência alegada pelos advogados de Lula "não tem fundamento científico", pois o ex-presidente já foi condenado em primeira e segunda instância, com o acolhimento de provas.Fux afirma que o artigo sobre a culpabilidade após o trânsito em julgado não tem ligação direta com a prisão, pois a detenção está condicionada a flagrante ou decisão de juiz competente.Fux relembra casos de linchamento em que a população tentou punir suspeitos com violência e relaciona os atos à falta de credibilidade na Justiça. De acordo com o magistrado, a morosidade "leva o Judiciário a níveis alarmantes de insatisfação".De acordo com Luiz Fux, a Constituição precisa ser interpretada. Ele se refere a citação de que ninguém será julgado culpado até que a sentença seja confirmada em transito julgado. De acordo com Fux, se levado ao pé da letra o artigo impediria o Estado de "impor a ordem penal" e traria um "resultado equivocado".O julgamento é retomado. O ministro Luiz Fux inicia o voto.O sessão entra em intervalo.Até o momento, os votos contrários foram proferidos pelos ministros Edson Fachin (relator), Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. O único favorável ao habeas corpus foi o ministro Gilmar Mendes.Na retomada do julgamento, será a vez de Luiz Fux dar o voto.Rosa Weber vota contra o habeas corpus. O placar fica em 4 a 1, a maioria pela prisão prévia de Lula.Rosa Weber diz que gostaria de estar analisando nesta quarta-feira as Açoes Diretas de Inconsitucionalidades (ADCs) que questionam a prisão prévia, mas que decide hoje na ocasião apenas o caso do habeas corpus, considerando os precedentes.- Os ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski interrompem o voto de Rosa Weber para questionar o entendimento da magistrada.Marco Aurélio afirmou que se a regra de prisão em segunda instância fosse debatida nesta quarta-feira poderia haver maioria contra a jurisprudência.Lewandowski afirma que sem considerar a possibilidade de reavaliação, a jurisprudência "não terá evolução".Rosa Weber diz que tendo o STF entendido que a execução provisória proferida em julgamento de segunda instância, ainda que sujeito a recurso especial ou extraodinário, não compromete o princípio da presunção de inocência, não há como considerar abusivo o acórdão que segue o entendimento.Rosa Weber: "Meu pleno conhecimento é de que o plenário é o locus adequado para, externando cada julgador sua posição pessoal, serem revisitados temas e alterada a jurisprudência da Corte".Rosa Weber afirma que ao julgar processos levando em conta os precedentes também deve ser considerada "flexibilidade suficiente para o seu desenvolvimento" e "espaço para evolução".Ao justificar o voto, Rosa Weber cita decisão do relator, Edson Fachin, que ao argumentar contra o habeas corpus destacou os precedentes do STF.Rosa Weber diz ser "essencial" o princípio da colegiabilidade, onde as decisões de maioria devem sobrepor às individuais. Segundo a magistrada "a individualidade dentro do tribunal tem um momento limitado", para dar "espaço para a razão institucional, revelada no voto majoritário da Corte".Rosa Weber afirma que compreendido o STF como instituição, a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para alteração da jurisprudência.Rosa Weber afirma que algumas decisões do STF são consideradas "impopulares". De acordo com a magistrada, há na sociedade democrática uma "ausência de consenso" e também "imprevisibilidade cotidiana na arena política". Ainda segundo ela, o Judiciário "deve assegurar a supremacia da Constituição".Ainda sem atribuir juízo de valor, Rosa Weber destaca que é legítimo reconhecer habeas corpus quando há "violência ou coação da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder".A ministra Rosa Weber inicia o voto - considerado decisivo para o julgamento.Barroso vota contra o habeas corpus. O placar fica em 3 a 1, a maioria contra o habeas corpus.Ainda citando dados, Barroso afirma que somados os processos prescritos em tramitação no STF e no STJ nos últimos dois anos foram mais de mil ao total.O ministro Barroso argumenta que o Brasil é deficitário em pesquisa empírica. "A gente opera sem informação, sem estatística e sem números. Eu tomei o cuidado de trazer alguns números", disse. O magistrado seguiu com dados sobre recursos ao STF."Entre 1º de janeiro de 2009 até 2016 houve 125.707 Recursos Extraordinários ou Agravos a Recursos Extraordinários. Deste total, foram acolhidos 2,93% - que já é um número bem baixo. A maior parte foram recursos da acusação, ou seja, para agravar a situação do réu". De acordo com o Barroso, a estatística de recursos dados pelo provimento ao pedido da defesa dos réus é de 1,12% do total. Quanto às absolvições representam 0,035%. "Vale dizer, que naquele período, de 25 mil [recursos] houve 9 casos de absolvição", disse.Barroso segue argumentando a favor da prisão prévia, afirmando que não há dúvidas após uma condenação em segunda instância. O ministro afirma que possível procrastinação do processo com recursos "compromete a credibilidade da Justiça".Barroso: "A presunção de inocência é um princípio e não uma regra absoluta".

17h50 - Barroso cita o impacto da prisão prévia contra a corrupção. "Sem o risco da prisão em segundo grau acabarão os incentivos para a colaboração premiada, que foi essencial para o desbaratamento da corrupção". Segundo o magistrado, acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo a um "saque ao estado brasileiro".



O ministro destacou que "a corrupção não é fenômeno de um governo ou de uma pessoa".



17h45 - Barroso volta a proferir o voto.



17h44 - Cármen Lúcia complementa a fala de Dias Toffoli, mas destacando a responsabilidade dos juízes. "A parte que nos cabe [são os processos] que já chegaram ao Poder Judiciário e não são julgados no tempo devido".



17h43 - O ministro Dias Toffoli pede a palavra para concordar com Barroso. "É um escárnio o cidadão condenado sair livre porque a familia a vítima, inclusive, geralmente está ali acompanhando e esperando o estado fazer justiça em nome dele para que não haja a realização de justiça pelas próprias mãos", disse.



O ministro afirmou que a culpa não é do judiciário. De "60 mil casos de morte violenta no Brasil, grande parte, 30 mil foram homicídios. Nem 8% é apurado. Ou seja, isso é culpa do poder juficiário? O poder judiciário não faz investigação.



Toffoli lembrou o caso de Marielle. "Veja o caso de Marielle, já vai para um mês! O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Vivemos em um país que não olha para o desvalidos", afirmou.



17h40 - O ministro Barroso cita casos de homicídios que demoraram mais de 20 anos para serem julgados em última instância, argumentando que se não houvesse prisão prévia, os criminosos ficariam impunes.



17h29 - Barroso afirma que sem a prisão prévia, o STF estimulou ainda um aumento na seletividade. O magistrado citou que seria "mais fácil" prender réus por porte de maconha do que por corrupção. Citando estatísticas, Barroso afirmou que "corrupção dá menos de 1%" das prisões preventivas.



"Nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil", afirmou.

17h29 - Barroso afirma que durante os sete anos nos quais o STF não determinou a prisão em segunda instância "deu-se um poderoso incentivo a interposição infindável de recursos procrastinatórios" para "gerar prescrições".



17h20 - Barroso: "Cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal não é abuso de poder".

17h16 - O ministro Luís Roberto Barroso lê seu voto.

17h14 - O advogado e Lula José Roberto Batochio, afirma que Moraes analisou apenas a tese de violação do princípio da presunção de inocência, sem analisar todos os pontos da defesa. Em seguida, o magistrado discorda da defesa. "Foi dito que os requisitos pela prisão em segunda instância são mais definitivos e maiores", disse.

17h13 - Moraes acompanha o relator e vota contra o habeas corpus.

O placar fica em 2 a 1 contra o habeas corpus.

17h05 - Moraes reconhece que há pessoas que "são presas preventivamente e acabam não sendo condenadas", mas que neste caso cabe "analisar se houve ou não um erro judiciário". "Não podemos resumir que as decisões de primeiro e segundo grau são erradas. Não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem. A possibilidade é de dar aplicação efetiva", argumentou.



16h59 - Moraes afirma que a segunda jurisdição é "a última instância que tem cognição plena", que pode analisar detalhadamente a denúncia, ouvir depoimentos e valorar testemunhas.

16h53 - Moraes volta a criticar o argumento da defesa. "Não há nenhum abuso de poder", afirmou. Ele destaca que o tribunal não pode generalizar. "A presunção é de inocência é uma presunção relativa, não só no Brasil mas em todo o ordenamento jurídico democrático", afirmou.

16h48 - Moraes argumenta contra a tese de que a prisão em segunda instância eleva o índice de presos provisórios. "O aumento exponencial não se deve a essa questão, 41% dos presos brasileiros são provisórios antes de uma decisão de segundo grau". O magistrado afirma que a manutenção das prisões preventivas é um "outro problema" que precisa ser discutido, mas não no mesmo debate.



"Nos sete anos de 2009 até 2016 onde o posicionamento prevalecente era a impossibilidade da prisão, o aumento do número de presos continuou da mesma forma", afirmou



Moraes acrescentou que após a retomada do posicionamento de prisão prévia, em 2016, "refletiu muito no efetivo combate à corrupção".

16h42 - Moraes volta a proferir o voto, rebatendo Marco Aurélio, afirmando que não está desconsiderando o período de contraditório.

16h41 - Marco Aurélio pede a palavra e questiona a fala de Moraes, afirmando que houve período de sete anos no qual o STF não executava a sentença após condenação em segunda jurisdição. "A modificação está em vigência há dois anos", afirmou.

16h40 - Alexandre de Moraes afirma que a decisão do STF em determinar a prisão em segunda instância foi um ato baseado "integralmente" do posicionamento atual do STF e tradicional pelos 30 anos de constituição.





16h36 - Alexandre de Moraes afirma que entende estar julgando a tese da defesa sobre possível ilegalidade na prisão em segunda instância, na qual os advogados argumentam que viola o princípio da presunção de inocência. "Houve ilegalidade? Sem ilegalidade e sem abuso de poder, não há como se conceder o habeas corpus".





16h35 - A sessão retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes.





15h58 - A sessão entra em intervalo de 30 minutos.





15h57 - Sem citar detalhes do processo de Lula ao longo do voto - que durou cerca de uma hora e vinte minutos - Gilmar Mendes vota pela admissibilidade do habeas corpus. O magistrado argumentou na maior parte da fala quanto à regra de prisão prévia, considerando a jurisprudência indevida e sujeita a injustiças. Ele sugere que a prisão de Lula se dê após a análise do STJ, terceiro grau de jurisdição.



Com o voto do relator, o placar é de 1 a 1. Lula necessita de 6 votos para se livrar da prisão em segunda instância.

15h54 - Gilmar Mendes diz que a execução prévia da sentença deve ser analisada "caso a caso", até em casos graves. "O clamor das ruas não deve orientar as decisões judiciais".





15h49 - Gilmar Mendes cita a "soberania do júri" para a antecipação da prisão em casos graves. Em seguida, o ministro Dias Toffoli afirma que tem defendido a tese. "Tendo matriz constitucional a soberania do júri, saindo a sentença condenatória, tem que se executar de imediato", comenta.

15h40 - Gilmar Mendes afirma que a prisão após a análise do processo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), traz "maior segurança à execução da pena".

15h35 - Na área externa do STF, em protesto que pede a prisão de Lula, Bolsonaro diz que ex-presidente não pode "ser tratado como bandido especial". Manifestantes contra Lula estão em um lado da Esplanada dos Ministérios. Alexandre Fota também participa do ato.



Dentro do tribunal, Gilmar Mendes segue com o voto, criticando a regra de prisão em segunda instância.

15h27 - Gilmar Mendes segue falando que o STF está julgando a questão da prisão em segunda instância como "cara e coroa", por pressão da mídia "que quer esse ou aquele resultado".

15h25 - Gilmar Mendes afirma que mudou de posição sobre a prisão em segunda instância por observar o impacto das "prisões automáticas" a réus pobres, sem condições de pagar por advogados. "A justiça criminal é extremamente falha", disse.



15h20 - Gilmar Mendes rebate críticas de que estaria votando a favor de determinados políticos. "Não estou preocupado com um ou com outro", disse. O magistrado seguiu citando trabalhos com advocacia voluntária.

15h15 - Gilmar Mendes afirma que o julgamento do habeas corpus já deveria estar concluído. "Temos que acabar com as férias em dobro do judiciário, mas não mediante chantagem" e critica também o auxílio-moradia.



15h11 - Gilmar Mendes afirma que vê influência do PT na onda de intolerância no país. "Devemos muito a essa intolerância a prática que o PT fez nos últimos anos", afirmou. O magistrado disse que o partido possui o "germe ruim da violência", que "aprendeu na oficina do diabo" e que deveria pedir "desculpas públicas".

15h10 - Gilmar Mendes afirma que "nunca viu" uma "mídia tão opressiva" e "chantagista" quanto no cenário do julgamento do habeas corpus de Lula.



15h00 - Gilmar Mendes retoma o voto.

14h59 - O ministro Luiz Fux pede a palavra e concorda com a necessidade de reavaliar a regra de prisão em segunda instância "Não podemos fugir disso [da discussão do tema]", afirmou.

14h58 - Cármen Lúcia responde Marco Aurélio sobre o comentário. "Não foi nesse contexto", afirmou. Ela reafirma que o habeas corpus foi colocado em pauta por força constitucional. "Todos ser humano tem o direito deste julgamento", disse.

14h57 - Marco Aurélio rebate Cármen Lúcia: "Em termos de desgaste a estratégia não poderia ser pior". O magistrado segue lembrando do pronunciamento de Cármen Lúcia no qual a presidente da Corte afirmou que reavaliar a prisão em segunda instância após a condenação de Lula seria "apequenar" a Corte. "Eu não concordo", disse Marco Aurélio.

14h57 - Cármen Lúcia explica que as ADC [que haviam sido recomendadas por Marco Aurélio] estavam prontas para serem julgadas em plenário, mas que decidiu colocar apenas o habeas corpus por questão de urgência constitucional, já que o réu [Lula] está na iminência da prisão.

14h56 - Lewandowski: "Estamos discutindo uma tese de dureza constitucional ainda não decidida em plenário".

14h55 - O ministro Ricardo Lewandowski pede a palavra.



14h52 - Gilmar Mendes: "Do ponto de vista processual constitucional não tem relevância o fato de nós estarmos aqui discutindo a temática toda em habeas corpus ou em ADC [Ação Direta de Inconstitucionalidade, que questionaria a jurisprudência estendendo o resultado a outros réus]. Temos que de fato fazer o devido encaminhamento".

14h51 - Gilmar Mendes volta a falar.

14h50 - Cármen Lúcia discorda e afirma que há outros processos que foram votados pelo plenário sobre o tema estender o resultado para outros réus.

14h48 - O ministro Marco Aurélio pede a palavra para concordar com Gilmar Mendes sobre o entendimento de que votando o habeas corpus de Lula, está sendo julgado do tema sobre a prisão em segunda instância. "Processo não tem capa, tem conteúdo", disse.

14h43 - Gilmar Mendes. "Estamos decidindo o habeas corpus, com certeza, mas também decidindo o tema. Não há outro espaço para argumentação".



14h43 - Gilmar Mendes comenta a regra de prisão em segunda instância. "Não se encontra uma fórmula adequada para a justeza da devida solução. Sempre temos debatido".

14h42 - Gilmar Mendes pede para antecipar o voto.

14h40 - Fachin afirma que não vê ilegalidade na decisão do TRF4 em determinar a prisão em segunda instância, pois se baseou em jurisprudência aprovada. E nega o habeas corpus.

14h34 - Fachin informa que está na conclusão do voto.

14h32 - Na área externa do STF, a polícia começa a reforçar a segurança desse lado com mais viaturas da polícia.

14h30 - Alguns manifestantes tentaram se aproximar do STF pelo estacionamento da S2, próximo ao anexo 2 da Câmara. Polícia usou bomba de efeito moral pra afastar o grupo.

14h29 - Fachin relembra casos em que a Justiça brasileira foi criticada por entidades pela prescrição de processos devido a morosidade dos julgamentos.

Dentro do tribunal, Fachin segue com a leitura do parecer.

14h24 - Na área externa do STF, os apoiadores de Lula acabam de chegar em frente ao tribunal. Ao som do hino nacional eles pedem que os ministros concedam o habeas corpus ao ex-presidente. Segundo a Secretaria de Segurança, são cerca de 2,3 mil pessoas.

14h19 - Edson Fachin relembra que o Supremo Tribunal Federal tem usado a jurisprudência de execução de sentença em segunda instância. Ele destaca que "não houve até o momento revisão plenária" sobre o tema.

14h10 - O relator, Edson Fachin, lê o parecer.

14h07 - É feita a leitura da ata.

14h06 - Cármen Lúcia afirma que todos os julgados "se fazem nos termos da lei" mas que alguns casos tratam de "consequências que acarretam a vida de todos".

14h05 - A ministra Cármen Lúcia abre a sessão.

Lula acompanha o julgamento do pedido de habeas corpus da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP).



13h50 - Em Brasília, os manifestantes favoráveis ao ex-presidente estão concentrados nas proximidades do Teatro Nacional. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, perto das 14h havia cerca de 2.300 pessoas concentradas próximo ao Teatro Nacional.



Já os que pedem a prisão de Lula estão concentrados no Ginásio Nilson Nelson. Eles já estão se direcionando para o Museu Nacional, local de concentração para os contrários ao habeas corpus. Segundo a Segurança, há cerca de 1 mil pessoas caminhando ao local.