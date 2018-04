STF autoriza retorno de Cabral ao Rio de Janeiro

Por 3 votos a 1, os ministros da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) autorizaram, na tarde desta terça (19), o retorno do ex-governador do Rio Sérgio Cabral a um presídio localizado no Estado do Rio. Atualmente, ele está preso em Curitiba, no Paraná, para onde havia sido transferido após denúncias de regalias na penitenciária de Benfica.Gilmar Mendes (relator do caso), Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram em favor do pedido de Cabral. Somente o ministro Edson Fachin votou contra. Celso de Mello não participou da sessão.Durante o julgamento Gilmar Mendes avaliou que a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre as mudanças de presídio, na ocasião, e criticou o uso de algemas durante a transferência. Ele inclusive propôs uma investigação sobre o juiz Sergio Moro e Caroline Vieira Figueiredo, do Rio, que determinaram a transferência.