STF aplica mais R$67,2 mi em multas por obstrução de rodovias

A cobrança foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes ao total de nove empresas

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) aplicou nesta segunda-feira (4) novas multas a nove empresas pelo descumprimento de ordem judicial pela desobstrução de rodovias durante a greve dos caminhoneiros. Somados os valores chegam a R$ 67,2 milhões.



A cobrança foi fixada em R$100 mil reais por hora e R$10 mil por dia de descumprimento. O valor deve ser depositado na conta da Advocacia Geral da União (AGU) em um prazo de 15 dias. Caso o pagamento não for efetuado, será determinada a penhora de bens.



Na derminação, o ministro destaca a importância do cumprimento da decisão. "Não é lícito à parte simplesmente recusar-se ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, materializada em título executivo judicial. Isto consagraria desprestígio ao Poder Judiciário", disse.



Ao autorizar as multas, Alexandre de Moraes considerou que as empresas atentaram contra direitos e também os impactos da paralisação. "Com tal postura [das obstruções], além de atentarem gravemente contra a autoridade do Poder Judiciário, causaram sensíveis transtornos à população, privada, inclusive, do abastecimento de produtos essenciais à subsistência e à saúde", ressaltou na ocasião.



Ainda será analisado posteriormente um pedido de complementação do valor da multa, a pedido da AGU.



Até a última quarta-feira (30), o governo contabilizava a aplicação de cerca de R$300 milhões em multas pelos bloqueios em rodovias. A decisão do STF autorizava a cobrança por parte das forças policiais.