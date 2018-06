STF anula mandados de busca e apreensão cumpridos no apartamento de Gleisi

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira (26), anular os efeitos dos mandados de busca e apreensão cumpridos no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), em 2016. A votação foi de 3 votos a 1.

O colegiado seguiu o entendimento do ministro Dias Toffoli, de que somente a Corte pode determinar buscas em residências funcionais de parlamentares. Assim, todas as provas colhidas na ação também serão anuladas.

A revista ocorreu quando foi deflagrada a Operação Custo Brasil, que investigava um esquema de fraudes no contrato para gestão de empréstimos consignados no Ministério do Planejamento. A senadora não foi alvo das investigações, mas um de primeira instância, da Justiça Federal em São Paulo, determinou busca e apreensão contra o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, marido da senadora.