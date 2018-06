STF adia votação sobre as conduções coercitivas

O relator, Gilmar Mendes, reiterou voto no sentido de vedar a prática

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou nesta quinta-feira (7) a conclusão do julgamento sobre a validade da decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendeu a decretação de condução coercitiva para levar investigados a interrogatório. A sessão será retomada na próxima terça-feira (11).



Na sessão desta quinta-feira o ministro Gilmar Mendes manteve o voto pela proibição das conduções. Para ele, a prática representa uma restrição ao direito individual, pois não há regra que determine o investigado a se submeter a interrogatório.



Os magitrados decidiram adiar o julgamento devido ao compromisso já marcado na agenda dos ministros, visto o tempo decorrido desde o início do julgamento, às 14h.



A questão chegou até o Supremo por meio de um pedido feito pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) após o juiz federal Sérgio Moro autorizado a condução do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento à Polícia Federal durante as investigações da Operação Lava Jato.



As entidades alegaram que a condução coercitiva de investigados não é compatível com a liberdade de ir e vir garantida pela Constituição. Ao impedir temporariamente juízes de todo o país de autorizar as conduções, o ministro do STF entendeu que o acusado não pode ser obrigado a prestar depoimento perante a Justiça.