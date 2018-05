STF aceita denúncia contra Geddel sobre o caso da mala de R$ 51 milhões

O irmão, deputado Lúcio Vieira Lima e a mãe do ex-ministro também se tornaram réu no caso

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou nesta terça-feira a denúncia contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O político, assim como seu irmão, o deputado Lucio Vieira Lima (MDB-BA) e mãe, Marluce Vieira Lima, se tornaram réus na ação que envolve a apreensão da mala de R$ 51 milhões em apartamento atribuído à família. As defesas dos acusados negam os crimes.



Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou as malas lotadas, em dinheiro vivo, no imóvel localizado em Salvador. A suspeita é de que o valor seja de propina paga pela Odebrecht e dividido entre políticos do MDB. A defesa alegou que o dinheiro era guarda de quantia pessoal, sem origem ilícita.



Também serão investigados o ex-assessor de Lúcio Vieira Lima, Job Ribeiro, e Luiz Fernando Costa Filho, o sócio da empresa Cosbat - supostamente envolvida no crime de lavagem.



O Supremo também decidiu na ocasião manter a tramitação do processo na Corte. O foro privilegiado é devido ao cargo ocupado por Lúcio Vieira Lima, que é deputado. Ele ainda foi acusado de peculato, por supostamente ter se apropriado de 80% dos salários de um ex-assessor parlamentar. Ele nega as acusações.



A permanência do processo no STF foi defendida em parecer da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. "Resta demonstrado que o caso em análise envolve a prática de crimes por parlamentar detentor de foro por prerrogativa no STF, relacionados à função pública e no exercício do mandado parlamentar", afirmou Dodge em documento.