STF abre inquérito para apurar repasses da J&F a senadores do MDB

Pagamento ilícito teria ocorrido durante a campanha eleitoral de 2014

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (15) a abertura de inquérito para apurar pagamento ilícito do grupo J&F a senadores do MDB. A suspeita é de que cerca de R$40 milhões foram destinados para políticos e utilizados durante a campanha eleitora de 2014.



A investigação atende a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). O casos surgiram após delação premiada do ex-presidente da Transpetro e ex-MDB, Sérgio Machado. Ele aponta que a J&F fez doações por meio da empresa JBS aos políticos do partido.



O relato também foi feito pelo ex-executivo da J&F, Ricardo Saud. O empresário afirmou que foi repassado um valor ainda maior, de R$46 milhões, a pedido do PT. O pagamento seria em troca de apoio nas eleições.



Entre os nomes citados como beneficiados estão o atual presidente do Congresso Nacional Eunício Oliveira (CE), o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), Romero Jucá (RR), Jader Barbalho (PA), Roberto Requião (PR), Eduardo Braga (AM), Valdir Raupp (RO) e Vital do Rêgo (PB).



A reportagem tenta contato com a defesa dos envolvidos.



Outras ações

Nesta quarta-feira (16) Fachin decidiu prorrogar or mais 60 dias outro inquérito que envolve integrantes do MDB. O esquema em questão também envolve nomes do DEM. O caso surgiu após a delação premiada de executivos da Odebrecth. Os políticos teriam recebido R47 milhões em propina em troca da aprovação da Medida Provisória de 2013 que concedeu incentivos tributários ao setor de combustíveis.



Além de Eunício Oliveira e Romero Jucá, também são citados o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o deputado Lúcia Vieira Lima (MDB-BA).



Políticos do MDB tambem são investigados pela Justiça Federal do DF. Em abril, nove suspeitos de integrar o chamado "quadrilhão" se tornaram réus. A investigação é sobre o crime de organização criminosa, no âmbito da Operação Greenfield, que apura desvios em fundos de pensão de bancos públicos.



Foram incluídos no inquérito o advogado José Yunes e o coronel aposentado, João Baptista Lima Filho, ambos aliados do presidente Michel Temer, suspeitos de intermediar propina. Também são réus no processo os ex-parlamentares Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, e os doleiros Lúcio Funaro, Altair Alves Pinto e Sidney Szabo.