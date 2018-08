'Sou eu quem vai tirar o Temer do Jaburu', diz Manuela D'Ávila

Oficialmente Fernando Haddad será registrado como vice de Lula na chapa do PT

A deputada estadual do PCdoB Manuela D'Ávilla (RS) afirmou nesta terça-feira (7) que retirará o presidente Michel Temer (MDB) do Palácio do Jaburu, em Brasília, porque acredita que será eleita vice-presidente na aliança com o PT.



"Uma das tarefas honrosas que me caberá é morar no Jaburu e quem vai tirá-lo (Temer) de lá sou eu", declarou.



A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu no último domingo (5) que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) será vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mesmo dia, Manuela abriu mão da candidatura à presidência da República e o PCdoB decidiu que se a Justiça Eleitoral rejeitar a candidatura de Lula, a deputada assume a vaga de vice.



"Decidimos que comporíamos a chapa com o Lula e o Haddad de vice, porque consideramos legítimo e justo que o Haddad, que é militante e fez o programa de governo, seja o porta-voz", disse a deputada.



De acordo com Fernando Haddad, ele terá a função de representar Lula. "Não existe projeto pessoal. Existe a ideia que precisamos resgatar o Brasil de um projeto em curso, que é repudiado. O Brasil vai voltar a ser feliz com Lula presidente e Manuela vice", disse o ex-prefeito.



Propaganda eleitoral



Haddad disse que o PT brigará na justiça para garantir que Lula possa aparecer no programa de rádio e TV.



"A legislação é clara. Vamos apresentar dia 15 o protocolo para a candidatura do Lula e mesmo sub judice essa candidatura mantém todas as prerrogativas de direitos. Queremos o Lula em rádio e TV", disse o ex-prefeito.