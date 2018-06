Solto pelo STF, José Dirceu volta para casa em Brasília

Ex-ministro foi condenado em 2ª instância a 30 anos e 9 meses de reclusão por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Com a decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu deixou na madrugada desta quarta-feira (27) o Complexo Penitenciário da Papuda e seguiu direto para o seu apartamento na região do Sudoeste, em Brasília. O petista chegou em seu apartamento por volta das 02h da manhã e subiu direto para seu apartamento sem falar com os jornalistas que estavam no local.



José Dirceu estava preso desde o último mês, porém ganhou o direito a liberdade depois que a Suprema Corte concedeu cautelar suspendendo a execução da pena do ex-titular da Casa Civil. A maioria do colegiado acompanhou o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, que conferiu liminar determinando a liberação do petista.



Além de Toffoli, votaram pela soltura os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, Celso de Mello não participou da sessão. A suspensão da execução penal não é definitiva e a medida vale somente até a análise do mérito do pleito – que visa interromper os efeitos da sentença enquanto couberem recursos nos tribunais superiores.



José Dirceu foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em segunda instância a 30 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro estava preso desde o dia 18 de maio, quando teve determinado o início do cumprimento de sua pena.