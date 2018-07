Solidariedade oficializa apoio a Geraldo Alckmin

O partido havia lançado Aldo Rebelo como pré-candidato; agora o político é cotado a vice do tucano

O partido Solidariedade aprovou em convenção nacional neste sábado (28) o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República. A cerimônia foi realizada pela manhã, em São Paulo. A aliança entre os partidos já havia sido confirmada em coletiva organizada pelas siglas do Centrão na última quinta-feira (26).



O partido chegou a lançar a candidatura de Aldo Rebelo (SD), que agora é um dos nomes cotados como vice do tucano. Alckmin afirmou nesta manhã que a composição da chapa só deve ser anunciada no dia 4 de agosto, na convenção do PSDB, que será realizada em Brasília.



O bloco ainda analisa qual dos partidos ficará o posto de vice - SD, PRB, PR, DEM e PP. Há um consenso de que a indicação não deve sair do DEM, que já tem espaço no Legislativo. O pré-candidato democrata, Rodrigo Maia (RJ) arquivou a pretensão à Presidência para tentar uma reeleição na Câmara dos Deputados.



Na última quinta-feira, Aldo Rebelo, chegou a negar que esteja "tentando" ser vice de Geraldo Alckmin. A chapa com o tucano é vista como negativa por alguns de seus eleitores, mas positiva por lideranças do Centrão, que buscam um nome mais regional para equilibrar a candidatura do ex-governador de São Paulo.



Antes de se resguardar devido à aliança do Centrão pela pré-candidatura tucana, o Rebelo já cogitava se unir a "adversários, mas sem deixar de "honrar" a participação no governo petista.



Em entrevista concedida ao Destak ainda como pré-candidato, Aldo falou sobre unir interesses. "Sou a favor de alianças até entre adversários. É disso que o Brasil precisa para superar essa polarização", defendeu.