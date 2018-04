Sindicato onde Lula está tem água cortada

06.04.2018 15:19

Dois caminhões-pipa já foram usados para abastecimento do local

O abastecimento de água do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, foi cortado no início da manhã desta sexta-feira (6).



Até o início da tarde, dois caminhões-pipa já haviam sido usados para fornecer água as pessoas que ocupam o prédio, entre elas, o presidente Lula, que se encontra no segundo andar do prédio desde ontem (5), quando teve prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro.



Nomes como o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o vereador Eduardo Suplicy (PT) e a deputada Estadual Leci Brandão (PCdoB) já passaram pelo local nesta sexta-feira.



Do lado de fora, centenas de pessoas bloqueiam as vias no entorno e prometem fazer um cinturão humano para impedir a prisão do ex-presidente.



Sabesp informa

A Sabesp afirma que o abastecimento de água no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, está normal. Devido ao acesso de pessoas no sindicato, é possível que a caixa-d’água interna não seja suficiente para suprir a demanda. A Sabesp já está enviando caminhões-pipa ao local para auxiliar no abastecimento de água.