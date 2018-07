Separados há mais de um mês, mãe e filho se reencontram nos EUA

Família foi separada após cruzar ilegalmente a fronteira com o México

A Justiça do estado de Illinois, nos Estados Unidos, decidiu reunir uma família brasileira separada depois de cruzar ilegalmente a fronteira com o México. A decisão obrigou o governo a entregar Diego Magalhães, 10 anos, à mãe, Sirley Silveira Paixão. O menino passou 43 dias em um abrigo em Chicago.

Segundo a assistente jurídica que atende a família, Luana Mazon, Sirley tentou entrar nos Estados Unidos por Santa Teresa, no Novo México, pedindo asilo ao governo. Ela foi levada para um local da imigração dos Estados Unidos onde foi separada do filho. De Santa Teresa, ela foi transferida para El Paso, no Texas. Ela ficou presa por 21 dias, sem notícias de Diego

Sirley disse estar aliviada por encontrar o filho. Agora, eles vão viver em Massachusetts, onde a mãe tem amigos. Ela disse que quer viver nos EUA pela "segurança que o país oferece".



Ministro está nos EUA



Atualmente, há pelo menos 58 crianças brasileiras separadas das famílias em função da política de tolerância zero com a imigração ilegal do governo de Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, desembarcou nesta quinta-feira (5) em Chicago para se reunir com representantes dos diversos postos do Itamaraty para tratar do tema. Também estão previstos encontros com embaixadores, chefes de posto e cônsules brasileiros nos Estados Unidos, Canadá e México.



Nesta sexta-feira (6), Nunes e o ministro dos Direiros Humanos, Gustavo Rocha, visitarão um abrigo da rede Heartland Alliance, onde há muitas crianças brasileiroas. Depois, se reúnem com a embaixadora Maria Dulce Silva Barros, subsecretária geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty.