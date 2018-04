Senadores vão visitar Lula nesta terça-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, vai receber nesta terça-feira (17) a visita dos senadores que integram a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). A comitiva será formada pelos senadores Gleisi Hoffmann (PT-PR), Ângela Portela (PDT-RR), Fatima Bezerra (PT-RN), Telmário Mota (PDT-RR), Paulo Paim (PT-RS), Lindbergh Farias (PT-RJ), Jorge Viana (PT-AC) e Paulo Rocha (PT-PA).

Segundo os parlamentares, visita tem o propósito de "verificar as condições de encarceramento" do ex-presidente.

"A Comissão de Direitos Humanos já comunicou a juíza da Vara de Execução Penal, que deu o de acordo", afirmou o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias.

De acordo com o senador Paulo Paim (PT-RS), o grupo quer verificar as condições da prisão do ex-presidente Lula e aos demais detidos na sede da Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente está detido desde o último dia 7 na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Por determinação do juiz federal Sérgio Moro, o petista está em uma sala maior, com direito a televisão, separado dos demais presos que cumprem pena no local. De acordo com o senador Paulo Paim (PT-RS), todos os parlamentares arcarão com os custos da viagem.

"Agora nós queremos ter a oportunidade de conversar com ele (Lula). E por isso o documento que foi remetido àquela superintendência, assinado pela presidenta da Comissão de Direitos Humanos [senadora Regina Sousa (PT-PI)], busca apenas isso: que a gente possa visitá-lo e também os outros presos que se encontram naquela unidade", afirmou o senador.