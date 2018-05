Senadores discutirão se aprovam o texto da Câmara mesmo com erro

O impasse está em erro alegado pelo colega da Câmara. Na pratica a redução do PIS/COFINS, que diminui o preço do óleo diesel, seria compensada pela desoneração da folha de pagamento de setores da economia.



Ao votar a matéria, deputados seguiram a análise do relator da matéria, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que estimou que com a isenção da cobrança do PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre o diesel o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que o cálculo estaria errado e a perda seria de R$14 bilhões, o que gera um valor ainda sem cobertura.



Questionado se conversou com o Presidente da República sobre o contradição no valor indicado na isenção, Eunício desconversou. "Não discuti o projeto com o presidente, discuti sobre a volta da normalidade no Brasil".



Eunício destacou ainda que a decisão sobre os preços deve ser discutida pelo Executivo."Não é o congresso que define preços, quem define preços é o poder executivo. O nosso faz leis e está disposto a encontrar um entendimento. Para trazer o Brasil a normalidade."



A reunião, convocada às pressas nesta tarde, tem os seguintes senadores presentes: Ana Amélia (PP-RS), Fernando Collor (PTB-AL), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), Simone Tebet (MDB-MS), Waldemir Moka (MDB-MS), Rose de Freitas (MDB-ES), Cristovam Buarque (PPS-DF), Dario Berger (MDB-SC), Hélio José (PROS-DF), Wellington Fagundes (PT-PI), Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Agripino Maia (DEM-RN).



Alternativas

Assim como Eunício, o lider do DEM, Ronaldo Caiado (GO), acredita que uma das alternativas pode ser votar o projeto da forma que foi aprovado pela Câmara e depois elaborar e discutir alternativas de receita para compensar a perda de arrecadação, devido a urgência do tema.



O vice- presidente do Senado, Cássio Cunha Lima criticou a Presidência. "O governo demorou muito para entendera extensão A gravidade da crise e é preciso que o governo saia da inércia. É urgente uma negociação que ponha fim a essa paralisação".



Questionado sobre possível precipitação da Câmara no projeto do PIS/Cofins, ele reconheceu. "Dentro da inércia do governo, a câmera tentou agir e agiu de forma rativamente improvisada. É preciso fazer o cálculo de qualquer renúncia fiscal".



Ainda segundo o tucano, dois pontos são importantes na negociação: "A revisão da política de reajuste da Petrobras e a diminuição dos impostos". Para ele, é possível que haja a votação ainda amanhã.



O Mesa do Senado conta com um quorum de 45 senadores em possível votação amanhã, o mínimo necessário é de 41.





O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) afirmou que vai buscar na reunião de líderes "encontrar um entendimento" para o fim da greve dos caminhoneiros. O parlamentar não descarta votar o texto sobre a isenção do PIS/COFINS com a redação que passou pela Câmara, a qual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) alegou haver erro no cálculo da compensação.O presidente falou com jornalistas antes de entrar para a reunião com os líderes. Ele afirmou que "foi pego de surpresa com o projeto". Para ele, a prioridade é identificar qual é a melhor medida para acabar com a greve. Se ficar definido que será a votação da matéria, os parlamentares podem reunir as Medidas Provisórias que trancam a pauta em bloco, para então aprovar o texto. A reunião chegou a começar, mas foi suspensa porque Eunício foi chamado para uma reunião no Palácio. Ele deve retornar para conversar com os senadores."Havendo necessidade da votação desse projeto em regime de urgência oficial, eu vou buscar uma solução de votarmos as medidas provisórias em bloco para votar esse projeto [do jeito que veio] da Câmara. Agora é preciso a gente ter responsabilidade do ponto de vista fiscal e examinar esse processo de uma forma equilibrada, sem protagonismo, sem surpresa".