Senador protocola pedido de impeachment contra Michel Temer

Recurso é 28º protocolado na Câmara; Randolfe Rodrigues questiona caixa dois em reforma na casa da filha do presidente, orçada em cerca de R$ 1 mi

O senador Randolfe Rodrigues (AP), líder da Rede no Senado, protocolou, nesta quarta-feira (18), um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. O documento foi apresentado à Presidência da Câmara dos Deputados. Este é o 28º pedido de impedimento protocolado na Casa contra o emedebista - nenhum foi apreciado.



O congressista defende a condenação de Temer por crime de responsabilidade, de violação à probidade e ao decoro, além da perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos do presidente por 8 anos. A denúncia foi embasada nas suspeitas de que doações de caixa dois da empresa JBS tenham financiado uma reforma na casa da filha do presidente, Maristela Temer. Orçada pela Polícia Federal (PF) em aproximadamente R$ 1 milhão, a revitalização do espaço aconteceu em 2014.