Senado vai votar nesta terça-feira o projeto da reoneração

O impasse está em erro entre os valores. Na pratica a redução do PIS/COFINS, que diminui o preço do óleo diesel, seria compensada pela desoneração da folha de pagamento de setores da economia.Segundo o senador, a correção do texto ficará a cargo do Executivo. "O presidente, juntamente com os seus ministros substituirão, se for o caso, a fonte que vai suprir essa diferença entre um valor é outro", explicou.

Reoneração

Conforme o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, haverá reoneração em 28 setores da economia. Entre eles, tecnologia da informação, comunicação, confecção e vestuário, máquinas e equipamentos industriais, fabricantes de equipamentos médicos e odontológicos, fabricantes de compressores e setor têxtil.



Os deputados inseriram ainda na reoneração da folha as companhias aéreas, empresas de reparos manutenção de aeronaves e o varejo de calçados e acessórios de viagem.



Conforme acordo firmado com as entidades que representam os caminhoneiros, as empresas de transporte de carga terrestres ficarão de fora da reoneração.