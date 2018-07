Senado pode liberar crédito de R$ 190 milhões para venezuelanos

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve votar nesta quarta-feira (4) a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 190 para assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas vindas da Venezuela. O recurso será destinado ao Ministério da Defesa, que comanda as ações.

Ainda ontem (3), o governo, em parceira com a Organização das Nações Unidas no Brasil, realizou um nova etapa do processo de interiorização de venezuelanos. Ao todo, serão encaminhados 164 imigrantes que estavam em Boa Vista (RR), para as cidades de Igarassu (PE), Conde (PB) e Rio de Janeiro (RJ).

O objetivo do governo com a interiorização é favorecer melhores condições dos venezuelanos em outros estados, já que a capital de Roraima recebe a maior parte dos imigrantes devido a região fronteiriça. O programa ocorre após os próprios venezuelanos solicitarem a transferência.



A estimativa é que 45 pessoas sejam levadas para Conde, 69 para Igarassu e 50 para o Rio de Janeiro. De acordo com o governo, os estados recebem venezuelanos voluntários pela primeira vez.