Senado montou 'plantão permanente' para a greve, diz Eunício

Ainda não há votação prevista para esta sexta-feira; parlamentares defendem que aguardam demandas do Planalto

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou nesta sexta-feira (25) que os parlamentares estão "em alerta", e em Brasília, aguardando as demandas do acordo entre o Executivo, empresas e entidades com o objetivo de encerrar a greve dos caminhoneiros. Até o momento, não há votação prevista. Senadores fazem sessão não deliberativa, destinada a pronunciamentos.



"O que nós fizemos aqui é um plantão permanente deste ontem. Todos os líderes vieram até aqui para dizer que nós estamos aqui à disposição, embora não cabe ao Congresso definição de preço de combustível", afirmou para jornalistas nesta manhã.



Eunício afirma que caso haja nova negociação, pode haver votação. "Se o governo mandar agora um projeto de emergência para resolver essa questão, eu vou reunir o Congresso extraordinariamente para resolver essa questão", disse.



O senador lembrou que o único compromisso firmado com o Legislativo desde a reunião realizada entre a Casa Civil e os caminhoneiros na quinta-feira (24) foi pautar o projeto que cria uma política de preços dos fretes. O texto, no entanto, pode tramitar na próxima semana, sob crítica das empresas.



"Já soube que tem uma movimentação patronal dos donos das empresas que não querem a pauta do Congresso, mas há um compromisso e eu vou pautar o projeto", afirmou Eunício.



Crise

Para parlamentares, a negociação deve ser feita entre o Executivo e as entidades. Mais cedo, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) criticou o resultado do acordo. "A situação é de urgência e emergência. A solução tem que vir hoje, não pode demorar mais. O governo precisa primeiro encontrar os interlocutores corretos", disse.



Para ele, uma possível saída não deve vir com o aumento de impostos. "O governo tem que fazer a discussão de forma ampla, os impostos estaduais, o ICMS, pesam muito mais no preço do diesel e da gasolina do que os impostos federais. Então a discussão precisa ser muito mais ampla no que diz respeito à carga tributária, no que diz respeito à política de reajuste da própria Petrobras", defendeu.



PIS/COFINS

Após o acordo firmado entre as entidades de caminhoneiros o governo, o projeto de isenção do PIS/COFINS, defendido pela Câmara como solução para a redução do preço do diesel, perdeu a prioridade. Ficou acordado de que o texto passará por mudanças antes de ser votado, isto por que foi votado por deputados com um erro de cálculo.



Na prática a redução do PIS/COFINS seria compensada pela desoneração da folha de pagamento de setores da economia. Ao votar a matéria, deputados seguiram estimativa de que com a isenção o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que o cálculo estaria errado e a perda seria de R$14 bilhões, o que gera um valor ainda sem cobertura.