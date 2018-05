Senado delibera sobre inclusão de municípios ao Distrito Federal

Projeto prevê ampliação da Região Integrada de Desenvolvimento que, hoje, é formada por 22 municípios

O plenário do Senado pode analisar o projeto de lei que prevê a inclusão de 11 municípios goianos e dois mineiros à Região Integrada de Desenvolvimento Federal do Distrito Federal (Ride-DF).



De acordo com o texto, passam a fazer parte da região as cidades de Niquelândia, São Gabriel, São João d'Aliança, Goianésia, Flores de Goiás, Barro Alto, Cavalcante, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Simolândia, Vila Propício, de Goiás, e Arinos e Cabeceira Grande de Minas Gerais.



O texto foi relatado pelo senador Hélio José (Pros-DF) e de acordo com o parecer, a ampliação da Ride vai permitir o desenvolvimento de ações governamentais capazes de viabilizar soluções para problemas de infraestrutura. A ideia da proposta é criar uma atuação conjunta a fim de promover a ascensão econômica de toda a região.



Os senadores Ronaldo Caiado (GO), líder do DEM na Casa, e o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) solicitaram a inclusão do projeto na ordem do dia prevista para esta semana durante sessão plenária do último dia 24.



O parlamentar goiano utilizou o exemplo dos milhares de trabalhadores que moram no entorno do Distrito Federal e seguem até a capital todos os dias para trabalhar. Para Caiado, essa região está "totalmente desassistida" pelos governos locais.



A Ride é composta por 22 municípios atualmente. Entretanto, diversos outros municípios limítrofes a essa região têm grande ligação socioeconômica com o centro do DF.