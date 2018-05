Senado aprova urgência do projeto que zera PIS/COFINS

O Senado aprovou na noite desta segunda-feira (28) o pedido de urgência para o projeto de lei que zera até o final do ano a cobrança de PIS/Cofins sobre o óleo diesel. Além disso, foram votadas seis medidas provisórias que trancavam a pauta da Casa.

A partir de agora, o projeto já pode ser votado no plenário. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (23) da semana passada, também como resposta à greve, que tem provocado desabastecimento no país. O governo, contudo, informou que houve um erro de cálculo e que as perdas poderiam chegar a R$ 14 milhões.

O impasse está em erro alegado pelo colega da Câmara. Na pratica a redução do PIS/COFINS, que diminui o preço do óleo diesel, seria compensada pela desoneração da folha de pagamento de setores da economia.



Ao votar a matéria, deputados seguiram a análise do relator da matéria, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que estimou que com a isenção da cobrança do PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre o diesel o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que o cálculo estaria errado e a perda seria de R$14 bilhões, o que gera um valor ainda sem cobertura.