Senado aprova projeto que isenta o PIS/Cofins sobre o diesel

"O presidente [Temer], juntamente com os seus ministros substituirão, se for o caso, a fonte que vai suprir essa diferença entre um valor é outro", explicou.



Durante a votação, foi sugerido retirar a isenção do PIS/Cofins do projeto, deixando apenas as mudanças sobre a reoneração da folha de pagamento. A proposta, no entanto, foi rejeitada pela maioria.



Reoneração

Conforme o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, haverá reoneração em 28 setores da economia. Entre eles, tecnologia da informação, comunicação, confecção e vestuário, máquinas e equipamentos industriais, fabricantes de equipamentos médicos e odontológicos, fabricantes de compressores e setor têxtil.



Os deputados inseriram ainda na reoneração da folha as companhias aéreas, empresas de reparos manutenção de aeronaves e o varejo de calçados e acessórios de viagem.



Conforme acordo firmado com as entidades que representam os caminhoneiros, as empresas de transporte de carga terrestres ficarão de fora da reoneração.



A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (23) da semana passada, também como resposta à greve, que tem provocado desabastecimento no país. A perda de arrecadação estimada foi de R$3 bilhões. O governo, contudo, informou que houve um erro de cálculo e que o valor poderia chegar a R$ 14 bilhões.De acordo com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o governo ainda vai estudar as fontes alternativas.