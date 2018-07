Senado aprova projeto de lei para proteção de dados pessoais

O Senado aprovou, nesta terça-feira (10), projeto de lei que normatiza a proteção dos dados pessoais e define as situações em que esses podem ser coletados e tratados tanto por empresas quanto pelo Poder Público, especialmente em meios digitais. Em maio, o texto já havia conquistado a aprovação da Câmara dos Deputados.

O PLC 53 considera dados pessoais a informação relacionada a uma pessoa que seja "identificada" ou "identificável". Assim, o projeto regula dados que, isoladamente, não revelem a sobre quem se trata – mas que, juntos, poderiam trazer essa revelação.



Informações como registros de raça, opiniões políticas, crenças, condição de saúde e características genéticas foram qualificadas como "sensíveis" e seu uso ficará ainda mais restrito, já que traz riscos de discriminação e outros prejuízos à pessoa. Também haverá parâmetros diferenciados para processamento de informações de crianças, como a exigência de consentimento dos pais ou responsáveis para fornecer registros e participar de redes sociais e redes de jogos eletrônicos.

O projeto de lei abrange as operações de tratamento realizadas no Brasil ou a partir de coleta de dados feita no país. A norma também vale para empresas ou entes que ofertem bens e serviços ou tratem informações de pessoas que estão aqui.

Ficaram de fora das obrigações o tratamento para fins pessoais, jornalísticos e artísticos; além de atividades de segurança nacional, segurança pública e repressão a infrações.



O texto, agora, irá para sanção do presidente Michel Temer.