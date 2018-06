Senado aprova acordo entre Brasil e México para proteção à cachaça e à tequila

Como justificativa, os países escreveram no documento que o acordo "ratifica a tradição" do Brasil e do México e o "valor simbólico para a cultura local" para "salvaguardar a preservação da integridade e a originalidade" das bebidas.

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta terça-feira (26) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que trata do acordo entre Brasil e México para preservar a cachaça e a tequila como indicações geográficas e produtos distintivos entre os países.O documento foi assinado entre os países em agosto de 2017. O objetivo é determinar que a tequila vendida no Brasil seja de fabricação mexicana, assim como a cachaça vendida no México seja importada do Brasil. A medida visa ainda estabelecer critérios para atestar a qualidade e propriedades originais das bebidas.O acordo atende a reivindicação do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e do Conselho Regulador de Tequila (CRT). As negociações sobre o termo tiveram início ainda em 2015.