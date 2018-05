Senado aprova a criação do Sistema Único de Segurança Pública

O projeto agora segue para a sanção da Presidência da República

O plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (16) a criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e da Política Nacional de Segurança Pública. A decisão institui a proposta de integração das ações entre os órgãos municipais, estaduais e federais da área. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer para então se tornar lei.



O projeto tem como referência o Sistema Único de Saúde (SUS), que possui linhas gerais sobre o serviço em todo o território nacional. Foi com ele que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), abriu o ano legislativo. O texto coloca o Ministério Extraordinário da Segurança Pública como responsável pelos políticas que devem ser integradas.



De acordo com o texto aprovado, as polícias devem aprimorar o sistema de troca de informações entre os estados e agir de forma conjunta no combate ao crime. Os órgãos estaduais terão de seguir um plano de segurança nacional a ser elaborado.



A Política Nacional de Segurança Pública deverá reunir as diretrizes e metas a serem seguidas pelos órgãos, com uma duração de 10 anos. Serão responsáveis pela elaboração, além do Executivo, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público.



O texto prevê que o cumprimento das metas estabelecidas contará com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) além dos os fundos estaduais, distrital e municipais, asseguradas as transferências obrigatórias "fundo a fundo".



A lei deve entrar em vigor 30 dias após a sanção do Presidente. Os detalhes do sistema ainda serão definidos pelo Executivo.