Senado aprecia projeto que amplia combate ao fumo

Assunto será discutido nesta quarta-feira na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor da Casa

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado pautou a votação do projeto que amplia as medidas de combate ao tabagismo para esta quarta-feira (2). O texto prevê a proibição total da publicidade que faça a promoção de produtos fumígenos. Além disso, veta a importação de cigarros ou fumos que contenham aroma ou sabor.



A proposta é de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), e também proibe a venda de cigarros em máquinas automáticas. Segundo Serra aponta na justificativa do projeto, o Brasil tinha em 1989 cerca de 35% de fumantes na população adulta. Em 2013, esse percentual foi reduzido para 14,7%.



O texto também determina a punição, com multa e pontos na carteira, do motorista que fumar ou permitir que passageiro fume em veículo que esteja transportando menores de 18 anos. A infração será considerada gravíssima.



O relator da proposta foi o senadorCristovam Buarque (PPS-DF). Durante a análise do teor da proposta, o senador realizou apenas alguns "ajustes de técnica legislativa" no relatório em que recomenda a aprovação do texto.