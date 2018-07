Sem vice definido, Bolsonaro será confirmado hoje candidato

Deputado federal é o nome do PSL para a disputa, convidada, Janaína Pascoal é a opção após a negativa de aliança do PRP

O deputado federal Jair Bolsonaro será confirmado neste domingo (22) como candidato do PSL à Presidência da República. Considerado um dos nomes mais fortes, e também polêmicos, para a disputa pelo cargo, Bolsonaro chegou à convenção do partido acumulando rejeições que resultaram até mesmo na dificuldade de fechar um nome para ser ser vice na chapa. A convenção ocorre no Rio de Janeiro.



Com a negativa do PRP, que rejeitou a aliança com o PSL e tirou de jogo o nome do general Heleno como possível vice de Bolsonaro, restou ao PSL encontrar um nome dentro da própria legenda que seja capaz de manter a candidatura de Bolsonaro. O nome mais forte passou a ser advogada Janaína Paschoal - denunciante do impeachment de Dilma Rousseff. Ela, contudo, tentou minimizar a indicação.



"Peço desculpas pelo horário, mas como tem muita informação contraditória, escrevo para esclarecer que não houve uma conversa definitiva acerca de eventual candidatura à vice-presidência. A possibilidade muito me honra. Mas algo tão sério precisa ser bem discutido", escreveu a advogado em uma rede social na noite de sábado.



Janaina ainda afirmou que, embora defenda o nome de Bolsonaro para a disputa pela Presidência, possíveis cargos em um eventual governo não estão em discussão. "Estou convicta de que, dentre os candidatos (e falo isso respeitosamente), Bolsonaro é a melhor opção para o Brasil. Se estou certa ou errada, o tempo vai dizer. Mas, hoje, é minha convicção. Vou votar nele e apoiar a campanha dele. Se haverá cargo, ou não, é o que menos importa", afirmou.



Inserir uma mulher na chapa é visto como positivo para o deputado Carlos Manato (ES), que considera o nome bem aceito entre os colegas. "Ter Janaína é um quadro interessante. Uma mulher, que tem serviço prestado à nação. É um nome que agrada muito", disse. Ele nega que haja resistência com a indicação.